El impuesto a la banca que propone el PSOE sería un recargo a Sociedades del 8%

APLICAR LA TASA "TOBIN", SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS NO ME PARECE MAL. SERÍA UNA MANERA DE COMPENSAR LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES, QUE TAN BIEN VAN , CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD QUE NO HEMOS VISTO NADA MAS QUE POBREZA EN EL REPARTO DE LA RECUPERACIÓN, TAN CACAREADA POR EL GOBIERNO.