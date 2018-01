El impuesto de Sánchez mermaría la competitividad de la banca en Europa

Si quieren ayudar a pagar pensiones a base de lo que puedan recuperar del rescate bancario (principalmente a las CAJAS DE AHORROS), sugiero que:



1- Expropien todos los ingresos salvo el S.M.I. a todos los exconsejeros de las cajas de ahorro que hubo que rescatar, como "responsabilidad patrimonial solidaria". Creo que Pedro Sánchez es uno de ellos ...



2- No hace falta que suban el I.S. a los bancos. Simplemente, hagan que éstos no puedan deducirse como gasto los salarios a directivos y consejeros que superen los 100.000 € al año. La limitación bajaría a 50.000 € en el caso de entidades que se hayan beneficiado de ayudas públicas (como vender porquería al SAREB a precios superiores al valor de dicha porquería, o como haber recibido pasta del FROB en compensación por haberse quedado con entidades "no viables" como el B.Valencia, CAM, etc)



3- Si de verdad creen en el impuesto sobre transacciones financieras, convenzan a todos los socialdemócratas europeos y defiendan ese tributo en la UE. Si no es a nivel comunitario, eso no va a funcionar: los "grandes" operarán en otros países y no pagarán el impuesto, y lo pagaremos sólo los pequeños ahorradores.