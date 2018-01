330 43

Segura afirma que no hubo presiones a la cnmv en la salida a bolsa de bankia

9/01/2018

MADRID

El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura afirmó este martes que no hubo presiones políticas al supervisor en el proceso de salida a BOLSA (BIMBOA.MX )de BANKIA (BKIA.MC )

En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Segura explicó que "yo no cruce una palabra" sobre Bankia "con nadie del Banco de España" durante la operación "y con el Ministerio –de Economía-, ni les vi". "Nadie me presionó", aseguró el expresidente de la Comisión, quien agregó que "todo lo que hizo la CNMV es su responsabilidad; no hubo presiones".

En todo caso, reconoció que "sin lugar a dudas" la salida a Bolsa de Bankia "tiene un componente político porque hay una legislación que favorece la salida a bolsa de las cajas".

Segura expuso que la Comisión dio el visto bueno a la operación una vez cumplió los requisitos que marca la ley, y apunto que hubo un intercambio de borradores y se pidió a Bankia que, por ejemplo, ahondará en la explicación de los riesgos. "Es muy normal en cualquier salida a Bolsa", agregó.

Además, quiso dejar claro que "no tengo un recuerdo de ningún tipo de problema especial interno en la CNMV en la salida a bolsa de Bankia". "Tengo la tranquilidad, como expresidente de la CNMV, de la falta de responsabilidad desde civil-patrimonial hasta la posible actuación penal" como un hecho determinado por las autoridades judiciales, sentenció.

