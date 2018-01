330 43

Rato niega en el Congreso ser un delincuente ante acusaciones de defraudador

9/01/2018 - 18:16

El PSOE dice que las acusaciones que pesan sobre él dejan una gestión "repugnante" y Unidos Podemos desea que sea condenado

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El que fuera vicepresidente y ministro económico de los gobiernos de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha rechazado en el Congreso que sea un delincuente, tras ser acusado de defraudador por varios grupos durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Ante la pregunta de la portavoz de ERC, Ester Capella, de si rechazó el ofrecimiento de José María Aznar para sucederle al frente del PP por miedo a ser "el primer presidente del Gobierno acusado de corrupción", Rato ha replicado que ninguno de los delitos de los que se acusa es anterior a 2004.

"Si me acusa usted, ahí tiene los tribunales, pero no me difame solo porque está usted protegida. Esto de acusar a la gente e insultarla cuando viene por el Parlamento, la verdad es que es una pena para el desprestigio de la institución", ha replicado, considerando que Capella le estaba "insultando".

"UN DEFRAUDADOR SIN PRINCIPIOS"

Sin embargo, la de Capella ha sido la primera de varias duras intervenciones, como la del portavoz del PSOE en la comisión, Pedro Saura, que se ha remitido a un informe de la Agencia Tributaria que supone, a su juicio, el "retrato de un defraudador y gestor sin principios".

"Es repugnante lo que dice la AEAT de lo que ha hecho usted de la gestión del interés público", ha dicho Saura, recordando las acusaciones de fraude fiscal, cuentas en paraísos fiscales o el cobro de comisiones a los proveedores de entidades públicas, como Bankia. "Saqueaba a la entidad", ha dicho, antes de remarcar que se acogió a la amnistía fiscal "para blanquear" dinero.

Otro que ha criticado a Rato ha sido Alberto Garzón, portavoz de Unidos Podemos en la comisión, que le ha afeado "el tono y la soberbia" del expresidente de Bankia a su paso por la comisión. Asimismo, le ha criticado el desempeño de sus funciones a su paso por cada institución.

UNIDOS PODEMOS DESEA QUE SEA DECLARADO CULPABLE

"Cuando fue jefe del FMI no se actuó para parar una crisis. Siempre hay riesgo sistémico, pero para eso hay gerentes que cobran un pastón por pararlo a tiempo. Usted no lo hizo. Todo lo que ha cobrado en el Gobierno, en el FMI y en Bankia no está justificado", ha dicho, antes de concluir deseando una declaración de culpabilidad por parte de la justicia.

Por su parte, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha afeado a Rato que "el saqueo de las cajas de ahorros fue consecuencia directa del cártel del bipartidismo de amiguetes".

"Usted sustentó un sistema que alimentaba a los partidos políticos con el respaldo de todos, incluido IU", ha censurado Roldán, quien ha criticado que durante el tiempo que Rato estuvo al frente de Caja Madrid, se nombraron "hasta 86 miembros del Consejo de Administración que eran políticos e incompetentes sin demasiados conocimientos económicos".

