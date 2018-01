330 43

De la Serna dice que el peaje a camiones de la N-1 es competencia de la Diputación de Guipúzcoa

9/01/2018 - 16:28

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el peaje que este martes comenzó a cobrarse por la circulación de camiones en la carretera N-1 a su paso por Guipúzcoa es una decisión competencia de la Diputación de esta provincia sobre la que el Gobierno central "no puede ni debe decir nada".

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

"Guipúzcoa ha tomado una decisión como órgano competente y, por lo tanto, el Gobierno, no es que no pueda decir nada, sino que no debe pronunciarse sobre una decisión que de forma autónoma ha tomado una diputación", declaró De la Serna.

"En este país hay una distribución competencial muy marcada que el Gobierno de España respeta profundamente", subrayó el ministro tras presentar un proyecto de AVE en Pamplona.

El titular de Fomento se pronunció de esta forma primer peaje que se cobrará en España sólo a la circulación de camiones, que comenzó a aplicarse este martes en tramos de las carreteras N-1 y A-15 a su paso por la provincia de Guipúzcoa.

Unos 12.000 vehículos pesados de más de 3,5 toneladas afrontarán diariamente el pago de esta tasa, impuesta por la Diputación Foral, de los que unos 8.000 corresponden al tráfico internacional de mercancías que entran y salen del país por el paso fronterizo de Biriatou, según datos del sector.

Las asociaciones de transportistas de mercancía que conforman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) prevén convocar nuevas movilizaciones en contra del nuevo peaje, que serán continuación del paro secundado la pasada semana en esta provincia vasca.

Se trata de la primera ocasión en que se aplica en España un peaje de este tipo, exclusivo para vehículos pesados, a pesar de que ha sido introducido en otros países europeos.

PUBLICIDAD