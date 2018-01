330 43

Rato carga contra Goirigolzarri por pedir un rescate "excesivo" que "no era necesario para sanear" Bankia

9/01/2018 - 16:12

Alega que la inyección no respondía a ningún "agujero" y denuncia que la operación no fue supervisada por el Banco de España

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Caja Madrid y BANKIA (BKIA.MC )Rodrigo Rato ha cargado contra la decisión de su sucesor, José Ignacio de Goirigolzarri, de solicitar al Estado una inyección de capital adicional de 19.000 millones de euros, cantidad que considera "excesiva", pues no cree que fuera necesaria para "sanear" a la entidad ni respondiera a ningún "agujero".

"Nunca consideré que fueran necesarios para sanear. Para tener el banco más capitalizado de España, eso ya es otra cuestión y otra estrategia. Que el que la diseñó, la explique. Ya sabemos que el Banco de España no participó", ha aseverado este martes en el Congreso, ante la comisión que investiga la crisis, recordando que el supervisor fue "excluido" de las reuniones con el ministro de Economía, Luis de Guindos, poco antes de que Bankia solicitara al Estado su rescate.

En estas reuniones, celebradas en marzo, abril y mayo de 2012, Rato ha dicho que participaron también los "principales competidores" de la entidad --en referencia al Banco Santander, el BBVA y Caixabank, cuyos responsables reconocieron su participación en encuentros con el ministro-- y ha dicho que Guindos les encargó a estos una previsión de provisiones.

Rato ha asegurado que en su momento el plan de saneamiento le pareció demasiado exigente, pero que cumplió con el mismo porque se "lo exigió el ministro". "Era un poco excesivo, pero me lo exigió el ministro. Es verdad que en las reuniones en las que participábamos con los otros tres competidores", ha dicho.

¿NECESIDAD O RENTABILIDAD?

El expresidente de Bankia ha asegurado que llegó a advertir al consejo de administración que no veía necesario aprovisionar las cantidades que se le demandaban, y que posteriormente solicitó Goirigolzarri. "Hay un documento presentado en mayo de 2012 en el que digo claramente que es un exceso de provisiones desde el punto de vista de la necesidad. Desde el punto de vista de la rentabilidad es otra cuestión", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el entonces director de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, declaró ante el juez que instruye la causa sobre la quiebra de Bankia que esa cifra "garantizaba un beneficio del 13% para un inversor mayorista". "Si lo que dice es verdad, habrá que ver si se ha conseguido un 12%, un 13% o un 0%, y lo juzgarán ustedes", ha dicho Rato.

EL RESCATE "NO SE PUEDE EXPLICAR EN TÉRMINOS DE AGUJERO"

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas, Rato ha dicho que la inyección de capital solicitada por su sucesor y que desembocó en la nacionalización "no se puede explicar en términos de agujero". "No acabo de encontrarle la explicación", ha remarcado.

Asimismo, ha dicho que esa cantidad "no se explica", ni siquiera con el informe encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy a Oliver Wyman para conocer el estado del sistema financiero, pues esta cantidad únicamente era necesaria en el peor de los escenarios. "No me hago responsable de los 19.000 millones. No tengo explicación", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado que "solo en 2011" el grupo BFA Bankia realizó el 25% de todo el ajuste que realizó el sector bancario español. "Representábamos el 10% y realizamos el 25%", ha dicho, recalcando que la acumulación de provisiones desde la 'fusión fría' superó los 20.000 millones.

En este sentido, ha subrayado que, aun a pesar de reformular las cuentas de la entidad el nuevo equipo, tras su salida, el saldo de patrimonio neto era positivo, por lo que "los accionistas no habían perdido su dinero". "Después suceden otras cosas y se declaran 19.000 millones de pérdidas", ha apostillado.

Durante su comparecencia ha remarcado que esta petición de rescate fue consecuencia de una reformulación de las cuentas que considera "ilegal", pues no se hizo para provisionar, sino como consecuencia de "causas sobrevenidas y de la regulación de 2012". "No se puede provisionar a costa de 2011 cosas que han sucedido en 2012", ha explicado.

"GUINDOS ME PIDIÓ EL SANEAMIENTO"

Respecto a las exigencias de saneamiento, Rato ha dicho que el Banco de España no solicitó un plan de aprovisionamiento, sino que las instrucciones planteadas por el supervisor, gobernado entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pasaban por medidas de fortalecimiento de la gestión y un programa de desinversiones.

"El plan me lo pide el ministro (de Economía, Luis de Guindos). Me dijo: 'Necesitas un plan que el mercado lo crea'", ha dicho el expresidente de Bankia, que ha señalado que la estrategia era dar "un plan de pérdidas el mes que sea" para reforzar las provisiones de la entidad.

PUBLICIDAD