El ajuste de cuentas de Rato con Guindos: las perlas que ha dejado en la Comisión del Congreso de la crisis

El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha centrado buena parte de su intervención en la Comisión de Investigación de la crisis financiera en cargar contra el actual ministro de Economía, Luis de Guindos. Le culpa de la caída de Bankia y de agravar la crisis económica. Pero también ha dejado otras importantes afirmaciones en relación con la burbuja inmobiliaria y sus problemas legales con Hacienda. l Segura defiende que la CNMV contribuyó a rebajar el precio de salida a Bolsa de Bankia

"A mí que no me pregunten por los 19.000 millones del rescate a Bankia"

El ex presidente de la entidad ha querido justificar su gestión al frente del banco y ha defendido que la inyección de capital público fue excesiva. Ha recordado que presentó un plan para sanear Bankia con 7.000 millones. El que fuera ministro de Economía con Aznar ha acusado a Guindos de precipitar el rescate a Bankia a la espalda del Banco de España y en consonancia con BBVA, Santander y CaixaBank. "Fueron los grandes receptores de los depósitos que salieron de Bankia" ha aseverado. Rato ha asegurado que la intervención se hizo con la previsión de obtener una rentabilidad del 13% y ha recordado que las últimas colocaciones se han realizado por debajo del valor en libros.

"Guindos me exigió la dimisión y la acción se desplomó"

Rato ha culpado al actual ministro de Economía de la profundización de la crisis en 2012 cuando se precipitó el rescate a Bankia que provocó una fuga de 250.000 millones de la economía española y posterior rescate financiero.

"No ha habido ni una sola persona que pueda decir que le forzamos a comprar acciones de Bankia"

La salida a bolsa de Bankia ha sido uno de los principales puntos de la comparecencia de Rato. El ex presidente ha descargado la responsabilidad sobre la información financiera de la entidad en la CNMV y ha recordado que la cotización de los títulos de Bankia se mantuvo por encima de la media del sector desde el momento de su debut, en abril de 2011 hasta mayo de 2012, y que fue cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, le "exigió la dimisión, el momento en el que la acción se desplomó".

"No había burbuja en 2003"

Durante la comisión, buena parte de los diputados han responsabilizado al Gobierno de Aznar, del que fue ministro de Economía el banquero, de originar la burbuja inmobiliaria. Rato se ha defendido que en ese momento se era muy cuidados con el déficit por cuenta corriente. "Fue con el PSOE cuando superó el 9%". También ha aludido que el crédito se disparó en relación con el PIB y que se debió a que se retiró las provisiones contra cíclicas obligatorias para el sector financiero y que mantenía a raya la concesión de préstamos.

"No me echan del FMI, yo me fui"

Las críticas hacia Rato también se han centrado en su etapa del FMI y cómo el organismo no vio venir la crisis económica. El ex político ha querido remarcar que dimitió de su puesto como gerente de la institución. Ha reconocido fallos durante su mandato en materia de previsión, pero ha argumentado que nadie anticipó la crisis.

"Hacienda no ha sido capaz de culparme por delito fiscal en cuatro años"

Los diputados han cargado contra Rato por sus presuntos delitos fiscales. El que fuera vicepresidente del Gobierno ha declarado que ha presentado todas sus rentas voluntariamente a Hacienda. "No tengo dinero en paraísos fiscales, ni he dejado de pagar dinero a Hacienda nunca. Es verdad que tengo inspección de Hacienda abierta y que me han detenido, pero todavía no han sido capaces de hacerme una declaración. Y estoy entrando en el cuarto año", ha asegurado.

"El Gobierno me quiere meter en la cárcel"

En respuesta al diputado popular Miguel Ángel Paniagua Núñez, que le ha dicho que le da pena el daño que ha hecho al partido, Rato se ha presentado como cabeza de turco. "Más pena me da a mí después de tantos años", ha contestado. "El ministro de Justicia (Gallardón) el día de mi detención sabía todos mis datos fiscales y alguien me lo tiene que explicar porque lo estaba contando en televisión", y "la ministra de Trabajo (Báñez) le dijo a mi secretaria que se fuera apartando de mi porque iba a tener problemas con Hacienda".

