Los 15.000 millones para pensiones, insuficientes si no hay Presupuestos

Lo que da de si el monotema de las pensiones. No hay día que no salga a relucir el tema. La jubilaciones anticipadas han sido el saco donde se refugió el imperante paro que de no ser así sería una tragedia para el país. !00.000 jubilados más cada año no hay sistema que lo aguante si no se crea empleo en consonancia. Para un pensionista el sistema de financiación le es indiferente, su derecho nace de haber realizado una cotización en tiempo y cuantía que le otorga un derecho que el Estado debe satisfacer como responsable de su gestión. El resto es echar leña al fuego para justificar sabe dios que.