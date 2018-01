330 43

Economía/Empresas.- Axiare, a favor de a la OPA de Colonial aunque ve el precio "mejorable"

El consejo delegado ingresará 26 millones al vender su 1,80% de la socimi a Colonial

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Axiare se ha pronunciado de forma "favorable" a la OPA que COLONIAL (COL.MC ) su primer accionista, ha lanzado sobre el 71% del capital de la socimi que no controla con el fin de fusionarse y conformar el primer grupo de alquiler de edificios de oficinas, a pesar de que estima "mejorable" el precio ofrecido.

El máximo órgano de gestión de la socimi, en el que Colonial no tiene representación, estima que la contraprestación de 18,36 euros propuesta en la oferta es "positiva", pero "no agota el valor intrínseco de la compañía" ni incluye "prima por toma de control".

Además, en el informe emitido sobre la OPA, advierte de que la propuesta de fusión de Colonial plantea "significativas incertidumbres".

A pesar de todo ello, Axiare asegura que aceptará la OPA de Colonial con los títulos propios que tiene en autocartera, equivalentes a un 0,687% de su capital.

De igual forma, el consejero delegado, Luis López de Herrera-Oria también venderá el paquete de 1,42 millones de títulos que tiene en Axiare, representativo del 1,80% del capital. Esta operación, al precio de la OPA, le reportará 26 millones de euros.

A este importe se sumará el plan de incentivos en acciones que el primer ejecutivo y el resto del consejo de Axiare tiene reconocido, que se activa en caso de una venta de acciones de la firma que implique su cambio de control, tal como sucederá con la OPA de Colonial.

Además, en el informe sobre la oferta, Axiare recuerda las cláusulas por despido que su primer ejecutivo tiene por contrato en determinados supuestos.

INCERTIDUMBRES.

Para su valoración sobre la operación, la socimi ha contado con informes ('fairness opinions') de Morgan Stanley, Citi, JB Capital Markets y Mirabaud, que concluyen que el precio de la OPA es justo desde el punto de vista "estrictamente financiero".

A pesar de ello, el consejo de Axiare apunta que la contraprestación no incluye prima por toma de control. Además, revela que accionistas de la sociedad, representativos del 20,3% de su capital, han manifestado su "disconformidad" con el precio por considerarlo "insuficiente".

En este sentido, subraya que desde el anuncio de la OPA y el pasado día 5 de enero, la acción de la socimi ha alcanzado un máximo de 18,86 euros por acción y ha cerrado catorce sesiones de Bolsa por encima del precio de la oferta.

"Ello indica que hay inversores en el mercado que atribuyen a las acciones de Axiare un valor superior a la contraprestación de la oferta", subraya el consejo.

De igual forma, el máximo órgano de gestión de la socimi reivindica el plan de negocio que desarrolla y su capacidad de generar valor y crecer en solitario, tal como ha venido haciendo desde que Colonial tomó una primera participación del 15% en su capital.

Asimismo, remarca que "hubiera sido deseable una mayor información por parte de Colonial de sus intenciones" sobre la integración de Axiare, una operación que considera presenta "significativas incertidumbres".

En este sentido, apunta a que la inmobiliaria que dirige Pere Viñolas no indica el plazo en el que determinará si promoverá o no la fusión. Asimismo, señala que no aclara en qué consistirá la reorganización corporativa de Colonial con Axiare como filial que contempla en el caso de que no prosperara la fusión.

Además, en este caso, Axiare recuerda que "la condición de Colonial como competidor de la socimi haría imposible que accediera a su consejo de administración, salvo que obtuviera una dispensa de las previstas en la Ley de sociedades".

