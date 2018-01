La 'muerte' silenciosa de los centros comerciales es peor de lo que parecía en EEUU

LA MUERTE SILENCIOSA HACE TIEMPO QUE EMPEZÓ EN ESPAÑA.



PUEBLOS ABANDONADOS.



POLÍTICAS QUE NO SON ACETADAS.



PRECARIDAD LABORAL.



GRANDES SUPERFICIES QUE NO PAGAN IMPUESTO HUNDIENDO A LOS PEQUEÑOS.



SUBIDAS DE PRECIOS PARA QUE SE FORREN UNOS CUANTOS .



DESIGUALDAD SALARIA.



IMPUESTOS POR LAS NUVES.



ASI ESTARIA TODA LA MAÑANA Y NO SIGO MÁS.