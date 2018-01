El Tesoro prestará 15.000 millones a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones en 2018

al comentario 2. Cómo que no se crean empresas?, claro que se crean y a la patada, tenemos más turistas que nunca, las empresas del Ibex gozan de muy buen estado, y la economía sube y se generan puestos de trabajo a salarios miserables, aparte de unas pensiones miserables cuando ya no vales para nada que son una porquería y no dan para vivir en su inmensa mayoría, llevando a los jubilados a la miseria.



Lo que hay que hacer es un reparto más justo del dinero que genera el país y no que sea para unos pocos, entre ellos la cantidad de políticos locales y nacionales, funcionariado, ayudas a personas de fuera que no contribuyen al sistema, etc.



Yo por los 40 años que llevo trabajando para que algunos como usted viva de p. madre, me he dejado la vida y la familia por un salario de merda.