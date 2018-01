Tráfico culpa a los miles de conductores que dejó desatendidos en la AP-6

Mucha gente quejándose de que tenían niños pequeños y no tenían agua ni comida, pues eso es cosa de los padres, yo desde que tengo hijos siempre llevo en el coche agua y comida suficiente y cuando eran bebés un calentador de biberones de mechero y sobres de leche y papillas (que dan o daban gratis en las farmacias) y unos pañales, claro, además de unas mantitas pequeñas de esas que son de viaje.Todas estas cosas y alguna más se pueden llevar en un pequeño bolso de mano en el maletero, por si acaso.



Otros se quejaban de quedarse sin combustible y de que no les suministraban gasolina, pues lo mismo, yo siempre salgo repostado al máximo y cuando me baja el depósito hasta casi la mitad procuro repostar otra vez (en una ocasión casi me quedo sin gasolina y no me vuelve a pasar), la experiencia es madre de todas las ciencias. Hay que ser previsor, y si vas con niños, más, no solo por las nevadas, ¿y si hay una gran retención o se avería el coche?.



También llevo una linternita de esas de manivela, por si tengo que poner las cadenas de noche o cambiar una rueda, junto a unos guantes de esos de obras, a ver quien aguanta con las manos en la nieve.