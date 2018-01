España cierra el año con 2,23 afiliados por pensionista, mínimo desde 1999

El 7 tienen toda la razon. Se sabe desde el 78 con el Pacto Moncloa y Pacto Toledo.



Y no se han tomado las recomendaciones de DE ADAPTAR LA PENSION A LO PAGADO. No se hizo nada, pues es muy malo para los POLITICOS.



Hoy sugieren Mochila Austriaca, Costo Sustituion, por no decir que PENSIONES: Base Reguladora = Vida Labortal Real.



Ademas hay que tener en cuenta LOS CONVENIOS ESPECIALES CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PREJUILAVIONES,



Y no se cumple la Ley, descuento del 8% por cada año JUBILADO ANTES DE LOS 65 AÑOS.



Y todo esto lo pagan los JOVENES QUE COBRAN sueldos menores que los de los PREJUBBILADOS Y VEREMOS SU PENSION AL FINAL.