Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia perderán 1.200 millones por la falta de Presupuestos

Si en Valencia tenéis al dedazo Ribó y al inútil Puig...., ¿de qué te quejas?, si estas mas bien que quieres. Yo hace tiempo que no voy pero me parece que ahora es todo una maravilla: guarderías que no cobran las ayudas, carriles bici por todos lados, colapsos de tráfico, accidentes, fragmentación de concursos para adjudicaciones a dedo, adoctrinamiento bestial catalanista en las escuelas, 600.000 euros gastados por vuestro alacalde en seguridad, otros 400.000 por vuestra querida Oltra. ¡1.000.000 de euros en seguridad de dos personas a las que nadie ha atacado!, y menos mal que el primer día fue al curro en bici (eso, si, según me dijeron por la calle Cuenca iba en dirección contraria que le venía mejor -Ribó vive en Patraix, no se si lo sabes-). En fín: entre Ribó, Puig..., Oltra, Fusset, Grezzi y el incomparable Marzá estáis mas bien que Dios.