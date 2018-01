Al 6. Cajas de Ahorros. No te pases con la frasecita



"como ellos han castigado a los empleados con ERES malos"



El 85 % de los españoles querrian PREJUBILARSE en las mismas condiciones que los ERES de las CAJAS.



Cuando tenian que haber ido, como los trabajadores de empresas pequeñas, a cobrar del Fonde de Garantia Salarial. NO TE PASES.



Y ademas te digo quie todos los costes de estos ERES los pagamos todos los ESPAÑOLES.



Algun GOBIERNO, BANCO ESPAÑA, etc, etc, deberian dar alguna explicacion ¿Habia tambien sindicatos en las cajas?



--- El desfalco de los gestores de las cajas de ahorros sobrepasa los 3.700 millones.