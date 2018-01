330 43

Economía/Laboral.- Los perfiles tecnológicos, el atractivo para las empresas en 2018, según Adecco

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El área 'IT y Telco' no para de expandirse y de ofrecer nuevas oportunidades laborales. Por ello, las compañías no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos, según se desprende del 'XIII Informe Los + Buscados' realizado por Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, mandos medios y directivos del Grupo Adecco.

En concreto, las compañías velarán por cubrir puestos en áreas que van desde la inteligencia artificial hasta las arquitecturas y el área de seguridad y tratamiento de datos. Así, el estudio asegura que estas áreas seguirán siendo tendencia durante este 2018, ya que son "esenciales y críticas para cualquier estrategia de negocio y tecnológica".

Además, en este año también serán fundamentales en los organigramas empresariales las figuras vinculadas al marketing online. El estudio también insiste en que el desarrollo económico de la sociedad dependerá en gran parte de la capacidad de generar conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores y de tener un liderazgo empresarial en I+D+i.

Atraer y retener el mejor talento posible es otro de los principales deberes que las organizaciones deberán cumplir como propósito de año nuevo. El talento, según ADECCO (ADEN.CH ) se ha convertido en "la clave principal de la competitividad de las empresas".

En concreto, los perfiles más buscados de cara a este año serán el de ingeniero de preventa de soluciones Telco, 'fullstack developer', 'key account manager', 'chief digital officer', ingeniero de calidad, 'flagship manager', 'technical buyer', controller de gestión, director de transformación, abogado mercantilista y societario y técnico de cualificaciones y validaciones.

Por otro lado, los más cotizados serán los expertos en seguridad IT, 'big data architect', 'export area manager', 'head of programmatic trader', 'plant manager', 'district manager', director de operaciones, director financiero, director de recursos humanos, 'compliance officer' y 'medical scientific liaison'.

Pese a que son perfiles muy diferentes por su formación y especificidades tienen en común que son estratégicos para los sectores que los reclaman.

Según el 'XIII Informe Los + Buscados', es cada vez más importante que estos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio. Además, el conocimiento de otras lenguas, más allá del dominio del inglés, es una condición prácticamente obligatoria.

