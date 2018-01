Guindos cifra en 1.000 millones el coste de la crisis soberanista en Cataluña

El mismo desprecio que tenemos los españoles al idioma catalán y a ellos, en la mili en Galicia, hablo del 81 los mandos hablaban en gallego con los soldados que eran gallegos ya que la mayoría de mandos eran gallegos pero como oyeran a catalanes hablar catalán entre ellos ya se podían dar por jodidos, lo mínimo que les podía pasar que les dijeran esos mismos mandos a los catalanes que hablarán en cristiano, como si el gallego y el castellano fueran cristianos y el catalán no. Ya vi entonces que había odio hacia todo lo catalán y rechazo, me río cuando dicen que en Cataluña se adoctrina, en España hace años que se adoctrina contra ellos y al final ha pasado lo que ha pasado, hice varios amigos catalanes y aún después de tantos años mantengo la amistad con ellos, no son el demonio como los nacionalistas españoles del pp y ciudadanos nos quieren hacer ver.



Señor 1 SAN JOSÉ ellos desprecian porque los españoles los despreciamos y no desprecian a ustedes por hablar castellano o español desprecian a los que les desprecian en este caso los españoles, desde fuera le pueden vender lo que quieran a ustedes pero la realidad la vemos los españoles que hemos vivido lo que yo aunque somos minoría, la gran mayoría nunca los ha querido y ahora nos extraña lo que esta pasando y tenemos lo que nos merecemos, usted no lo entiende pero en España duele que después de tantos siglos no se haya podido acabar con la lengua y la cultura de los catalanes, el nacionalismo catalán no es bueno pero el español es peor.