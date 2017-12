El 1 de enero se producirá la sexta prórroga de unos presupuestos desde 1978

la prorroga de presupuesto no es mas que fruto de la politica infantil y revanchista de la politica española....



si no estas de acuerdo se dice veinte millones de veces que no estas de acuerdo pero te abstienes nunca votas en contra, dices que te parecen cortos, retrogrados, etc. pero por el bien de españa, no vas a dejar al pais sin iversiones minimas... y los explicas... (pero para eso hace falta ser politicos de altura no trepas, y magnates como los actuales)...



si se prorrogan nadie ganar porque las inversiones no se aprueban y se quedan en vacio



un ejemplo si el pp (porque es el que gobierna ahora ) dice 100 millones para inversiones y 200 para sanidad



y el psoe dice pues 200 para inversiones y 400 para sanida o voto en contra...



al final por la politica de por mis cojones... no hay presupuestos (o hay que ceder a los chantajes de los minoritarios) conduce a que no haya ni un euro para inversiones ni para sanidad.. un gran "Triunfo" de la oposicion que por joder al gobierno ha votado en contrao y ni 200/400 pero ni siquiera los 100/200 iniciales...



asi que esa es la politica de nuestra España partidos que "creen" servir a España diciendo que no a todo lo que propone al otro partido en lugar de hacer cosas "practicas" aunque parezca que apoya al gobierno.. apoyo que no es tal para las personas inteligente pero el borreguismo general de la sociedad española prefiere "aplastar" al contrario aunque todos salgamos perjudicado a colaborar