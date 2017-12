Moncloa lanza ya su tercera rebaja de IRPF en solo 4 años

En la clase media baja vamos camino de entrar todos los que antes estábamos en la clase media media. Todas estas rebajas son muy selectivas y un tanto electoralistas. Yo me conformaría con que me volviesen a la tributación de antes del 2011. La temporal subida de impuestos por la crisis dejó de ser temporal y despues hicieron dos rebajas a su antojo, en total que me dejaron peor que antes.



El incumplimiento de los programas electorales debería ser castigado con algo más que el que no me vote la próxima vez, so pena de la desconfianza total en el mundo político. Prometer lo que no se puede dar no es muy ético.