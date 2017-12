Cataluña, el único gran obstáculo económico para España en 2018

Las empresas medianas,grandes salvo las q pasan por el aro tipo Mercadona no viven en exclusiva de vender a los catalanes. ESA ES la gran mentira del gobierno. Lo q no compra Cataluña lo compra su homónima competencia y el empleo por ende igual. 1 ej q no me atañe chocolates valor q crece en detrimento de Néstle y podría decir muchas pero trabajamos en esas y mejor no