El año que confirmó que la recuperación iba en serio

Y nosotros como buenos chicos nos lo creemos. Con ingresos similares al de años anteriores pago más impuestos y he visto minorar mi modesto patrimonio un tantito con el B. Popular, así que la recuperación para mi más bien un quebranto. Y como no hay mal que por bien no venga la pensión me la suben un 0´25 % para ayudarme a hacer régimen, en este caso obligado. Por cierto, el coste de la subida de las pensiones de la SS no llega ni a 300 millones de euros que se lo gastan en cualquier chorrada. En fin, que continúe la supuesta recuperación que en las próximas elecciones nos veremos las caras si es que vivimos.



Feliz año a todos.