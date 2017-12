Rajoy afirma que "lo mejor" de 2017 ha sido la consolidación de la recuperación económica

12. Fuckindepe querido: Eres un dictador. En la línea de los indepes.



Y además, tontito del todo.



Aquí nos estamos endeudando por muchas cosas porque hay mucho gasto que cortar. Por supuesto el primero y por simple moralidad, los políticos. Pero el mayor gasto que tiene el Estado son las pensiones. Pensiones que ni con Cataluña ni sin ella no se pueden pagar a este ritmo de subida y toca endeudarse. Si tú lo ves bien, yo no. Y no ahora. Lo veo mal desde hace tiempo, cuando también se ruborizaba algunos cuando advertía que no se iban a poder pagar. Así que. . De recuperación naranjas de la China. Mientras tengamos que endeudarnos para algo tan improductivo como las pensiones, no me creo nada de nada. Y deja de hacer el bobo, o la boba.