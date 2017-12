¿Qué esperar de 2018? Tecnología y BigData, claves para el Marketing que está por venir

Los profesionales de las Áreas de Marketing, nos enfrentamos a un 2018 apasionante y lleno de oportunidades. Ante un cliente cada día más digital, se abren nuevas formas de hacer marketing, una función en la empresa cada vez más apoyada en la TECNOLOGÍA, que nos va permitiendo que las relaciones con los usuarios sean cada día más efectivas.

Todo el mundo habla del Marketing del DATO, ya que disponer de la información precisa y rápida será la que ayude a realizar acciones comerciales más adaptadas al cliente, teniendo en cuenta que en un mercado competitivo, sólo conseguirán triunfar comercialmente aquellos que logren conectar con sus potenciales clientes en el momento adecuado...y además lo hagan de la manera correcta, ofreciendo la propuesta más adaptada a cada situación y, sobre todo, a cada persona.

Las Campañas de Marketing en 2018 serán sometidas a examen, porque el cliente ya no quiere publicidad masiva, por eso habrá que hacer uso obligatoriamente de una publicidad PROGRAMÁTICA que de momento es una promesa para el mercado, una promesa de que la publicidad dejará de ser invasiva para pasar a ser adaptada y flexible, vamos hacia el momento en que los clientes no recibirán impactos no deseados, sino que serán informados siempre exclusivamente recibirán propuestas comerciales que se les mostrarán teniendo en cuenta sus perfiles, sus gustos, sus prioridades, sus intereses...el reto es además hacerlo atractivo y no convertir nuestro REMARKETING, en una persecución implacable y molesta a los usuarios que hayan mostrado en algún tipo de interés en nuestra propuesta.

En cuanto a BIGDATA, las empresas comienzan a utilizar estas nuevas tecnologías que manejan gran cantidad de información, seleccionando datos de fuentes internas y externas a la empresa, pero la clave para su utilidad no será utilizarlas, tampoco será en disponer de mucha información, sino que volverá a estar en que estas nuevas tecnologías, no se queden en el análisis de los clientes sino que avancen y nos ayuden en la acción y en la toma de decisiones.

Y es que este año se le va a pedir mucho más a la labor de inteligencia de negocio, a las tecnologías basadas en BigData se les pedirá que PREDIGAN los comportamientos de los usuarios y PRESCRIBAN acciones comerciales a realizar por parte de las áreas de Marketing, para que los BOTS, los AUTOMATISMOS y las Campañas de Marketing logren la agilidad necesaria para impulsar las ventas y el negocio. Con todo ello, las iniciativas de INTELIGENCIA ARTIFICIAL y de aprendizaje como MACHINE LEARNING o DEEP LEARNING nos ayudarán en el aprendizaje continuo de lo que debemos hacer en cada momento en las relaciones con nuestros clientes...para conseguir aumentar los ratios de conversión a negocio.

Un año más, el Marketing estará al servicio del NEGOCIO, tratará de mejorar los resultados con cada iniciativa, pero lo hará, cada vez más, construyendo un Marketing CENTRADO en el CLIENTE, un cliente que verá reforzada la seguridad de su información con la implantación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD ó bien GDPR en inglés) que

favorecerá la privacidad y que viene a dar el mensaje, en pleno auge del BigData, de que el Dato es del cliente...y el Marketing debe estar construido centrado en él.

