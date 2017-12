Montoro apacigua a los funcionarios con una mejora de su seguro médico

Triste ver cómo nuestros empleados públicos no creen en lo público y rechazan cada mes de Enero Sistema Nacional de Salud.



Triste ver cómo los recursos públicos se van a empresas privadas por un trato franquista de los trabajadores que nos divide en un 85% que no puede elegir más que público y el 15% restante que puede elegir público o privado.



Triste ver cómo me quieren presentar un gasto menor cuando es un sistema privilegiado que se sustenta en una red pública sanitaria sin la cual sería inviable, además de resaltar que cuando la cosa se pone "fea y cara", los mismos que han estado 30 años eligiendo privada, se decantan por la pública y colándoles como seres privilegiados.



no es cuestión de tener envidia a los funcionarios: tienen su plaza, la mayoría merecida y respetable.



ES la explosión controlada de lo público usando a los propios funcinarios, algo que en otro país sería inimaginable.



Nos lo estamos cargando todo, y en este caso sanitario, los funcionarios y nuestros políticos, la mayoría funcionarios, tienen especial culpa. Tiempo al tiempo.