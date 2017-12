Montoro apacigua a los funcionarios con una mejora de su seguro médico

El retraso en Presupuestos deja por ahora al colectivo sin alzas salariales

Cristóbal Montoro. Foto: Efe.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y las aseguradoras renovaron este jueves por dos años el concierto de asistencia a los trabajadores del sector público. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha facilitado que ese concierto alcance los 2.200 millones, un 5,62% más que el anterior, con el objetivo de aplacar así los ánimos del colectivo, molesto porque no se beneficiará del alza salarial prometida -superior al 1% en 2018- por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El seguro de Muface vivió su peor momento en 2013. Entonces, la mutualidad del Estado tomó la decisión de congelar la prima que paga a las aseguradoras por la cobertura de cada funcionario. Éstas reaccionaron recortando alguna de las coberturas más caras que ofrecían. La situación volvió a la normalidad en 2015, aunque las compañías seguían manteniendo que ante la baja tasa de reposición de empleados públicos y con una población cada vez mayor, el sistema dejaba de ser rentable. Y es que la siniestralidad de esta póliza, es decir, el coste que realiza cada asegurado, supera el 95% de lo que el Gobierno paga por ella, cuando en una póliza normal la cifra ronda el 75%.

Ahora, Montoro les ha prometido que unos 100.000 nuevos empleados se incorporarán al seguro. Para ello, Hacienda ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para extender esta cobertura a los funcionarios transferidos a las autonomías y a aquellos que por promoción interna acceden a cuerpos que disponen de esta cobertura. Además la medida se aplicará de manera retroactiva. Los funcionarios de la Administración Civil del Estado en esta situación tienen hasta el 31 de diciembre de este año para solicitar la recuperación de la póliza.

Montoro, que cree en este sistema, defiende el ahorro que puede conseguir si se gestiona de manera adecuada. Y es que según los cálculos de las aseguradoras, el gasto per cápita de la población cubierta es inferior al gasto sanitario público per cápita. Se estima que la prima media de Muface se sitúa en 827 euros anuales por asegurado, con el gasto sanitario público per cápita está ahora mismo en 1.134 euros.

