Economía/Empresas.- El peaje para camiones en la N-1 y la A-15 de Guipúzcoa comenzará a cobrarse el 9 de enero

El peaje, contra el que el sector ha convocado un paro, afectará a unos 12.000 camiones diarios

SAN SEBASTIAN, 28 (EUROPA PRESS)

El nuevo peaje para camiones que la Diputación de Guipúzcoa ha decidido poner en ciertos tramos de las carreteras N-1 y la A-15 a su paso por la provincia y ante el que los transportistas han convocado un paro comenzará a cobrarse el próximo 9 de enero.

Se trata de un peaje inédito hasta ahora en España, a pesar de que ya lo han implantado otros países de la UE, y contra el que todas las patronales los camioneros han convocado un paro en la provincia de cuatro días, entre el 2 y el 5 de enero.

El cobro del peaje, inicialmente previsto con el comienzo del año, se demora así unos días. Además, no permitirá el pago en metálico en el peaje de Irún con el fin de "afianzar el correcto funcionamiento del sistema y garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico", según informó la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide.

En rueda de prensa, Oiarbide ha detallado que el cobro del peaje a los camiones de más de 3,5 toneladas se activará a las 00.00 horas del día 9 de enero.

A partir de entonces se cobrarán todos los tránsitos de este tipo de vehículos, lo que afectará a los 12.000 camiones diarios que se estiman pasan por los arcos de peaje de Irún, Andoain y Etzegarate.

"El periodo de pruebas ha ido bien y ha demostrado la fiabilidad del sistema", aseguró la diputada sobre el sistema de cobro.

A pesar de no permitir el pago en metálico a los transportistas en el peaje de Irun, estos conductores tendrán un periodo de transición de un mes. Así, recibirán un folleto informativo en el que se les informa de dicho período y de que deben vincular su camión a un medio de cobro compatible con el sistema 'free-flow', que puede ser o bien una tarjeta bancaria o bien el 'Via T'.

Una vez que transcurra ese mes, los camioneros no podrán pagar en metálico, si bien, según la diputada, actualmente apenas un 2,5% lo hace, un 92% de los vehículos ya tiene telepeaje y otro 5,4% abona el importe con tarjeta.

OBLIGACION DE REGISTRARSE.

La diputada ha recordado además a los camioneros que transiten por la N-1 y la A-15 que deberán, obligatoriamente, registrarse o bien en la página web de Bidegi (www.bidegi.eus), que se activará el próximo 3 de enero, o bien utilizando uno de los cinco puntos que se colocarán a lo largo del recorrido.

Los usuarios que ya disponen de 'Vía T' para circular por las autopistas AP-8 y AP-1 no deberán realizar ningún trámite, ya que este dispositivo será compatible con el nuevo sistema.

En cuanto al precio del peaje, presenta una tarifa máxima de 6,89 euros para el tramo más largo en la categoría de transportes pesados y una mínima de 0,56 euros.

PAROS DEL SECTOR.

Respecto al paro que el sector del transporte de mercancías por carretera tiene convocado en la provincia para la próxima semana la diputada destacado, como hecho "muy significativo", que la patronal guipuzcoana Guitrans no lo secunden. "Los transportistas guipuzcoanos ya tienen asumida esta medida", ha dicho.

En esa línea, la diputada de Infraestructuras Viarias ha recordado que la Diputación ha estado trabajando con la asociación en otros temas que serán "beneficiosos para el sector", como es el caso del Centro Integral del Transporte.

Además, ha detallado que la Diputación se ha reunido dos veces con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) órgano de representación del sector. No obstante, aseguró que "fue muy clara desde el principio en que no quería crear ningún tipo de expectativas en esas reuniones, porque este sistema no tenía marcha atrás".

