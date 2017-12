330 43

Acebes dice en la Audiencia Nacional que no ha tenido ninguna responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia

28/12/2017 - 14:45

En su escrito de defensa subraya que hay otras personas con "idénticas conductas" que no están acusadas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El exministro Ángel Acebes, que se sentará en el banquillo de los acusados por la salida a BOLSA (BIMBOA.MX )de BANKIA (BKIA.MC ) ha insistido en que no ha tenido ninguna responsabilidad en el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 porque su incorporación al Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) --también procesada-- fue posterior.

En un escrito de defensa presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, Acebes vuelve a pedir que se archive su causa, pues considera que la acusación dirigida contra él es "inexistente". Explica que de la única entidad de la que ha sido consejero es BFA, la cual "no cotiza en Bolsa ni, por lo tanto, emite acciones ni ningún otro tipo de títulos en el mercado primario, ni tiene --obvio es decirlo-- actividad alguna en orden al mantenimiento del valor de cotización, dado que no cotiza".

"No cabe formular reproche alguno" contra Acebes como consecuencia de la salida al parqué madrileño porque este hecho es "rigurosamente ajeno" al exministro, subraya su defensa. Hace hincapié en que se incorporó al Consejo de Administración de BFA con "posterioridad" a este acontecimiento.

Es más, precisa que es "imposible" que el exministro participase en "los supuestos errores en la contabilidad" que los peritos señalan como prueba de que las cuentas no reflejan la "imagen fiel de la sociedad" porque no era consejero "en esos momentos".

"IDÉNTICA CONDUCTA" DE OTRAS PERSONAS

Asimismo, indica que no tiene conocimiento de las cuentas de 2012 de BFA, que fueron auditadas y presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), porque ya no formaba parte del Consejo de Administración de dicha entidad.

En este sentido, subraya que "otras personas" con "idénticas conductas" no están acusados en esta causa porque se ha considerado que "no han tenido participación alguna" en los hechos "al no formar parte del Consejo de Administración de Bankia".

Por último, la defensa del exministro recuerda que ni la Fiscalía, ni a Abogacía del Estado --en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)-- han formulado acusación alguna contra el exministro.

Por otro lado, el exdirector financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, condenado a dos años y medio de prisión por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia, en su escrito de defensa también arremete contra el relato acusatorio de las acusaciones. "Es una acusación tácita", "nula de pleno derecho", asegura.

ACUSACIÓN "GROSERA"

La defensa de Sánchez Barcoj enfatiza que se imputan los delitos de forma "grosera". En esta línea, afirma que sólo algunas de las acusaciones personadas en el caso acusan al exdirector de la entidad financiera y hacen una manifestación de la conducta procesal "irregular". "Incurren en una absoluta falta de determinación de la conducta presuntamente delictiva", añade.

El pasado 17 de noviembre el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.

Recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma. Se les acusa de los delitos de falsedad en las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011 y fraude a los inversores.

PUBLICIDAD