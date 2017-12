Así es el plan de Francia para endurecer el control a los desempleados que ha puesto en pie de guerra a medio país

A mí no me engañan

Me he decidido hacer una reforma en mi casa he pedido 3 presupuestos por ciento uy parecidos en precios los tres unos 7.000 e



me dicen que me harán las obras pero ne tengo que esperar porque andan en otras obras. ocupados......DONDE ESTÁ LA FALTA DE TRABAJO ???? LO QUE HAY ES MUCHO SEÑORITO GOBIERNO SON OFICIO NI BENEFICIO QUE QUIEREN VIVIR DEL CUENTO



ESO ES LO QUE HAY