Ourense, la primera provincia en tener más pensionistas que ocupados

Vamos a hablar claro sobre el tema, y poner las cabras al corral, ya que esto es muy serio.



Hasta el 24 de abril de 1974, la natalidad en España, era elevada, como ocurria en el resto del planeta. Y fue en esa fecha cuando se firmo el Memorandum de Estudio para la Seguridad Nacional nº 200 en los EEUU.



Estamos hablando del documento desclasificado que da las pautas para el control de la poblacion mundial, a fin de evitar que la sobrepoblacion nos hiciese colapsar el planeta entero de seguir el crecimiento en la misma proporcion que se estaba desarrollando hasta entonces, y que encendieron las alarmas, o al menos lo entiendo asi, despues de leerlo.



Y mira por donde, las recomendaciones para reducir la natalidad plasmadas en ese informe, han sido la hoja de ruta de la cultura y sociedad moderna desde esa fecha hasta ahora.



Alli se define claramente como las prestaciones a los jubilados, como una manera de evitar que se tuvieran hijos como seguridad en la vejez, y aconsejando a los paises occidentales a que no les faltase dicha prestacion en compensacion por su "reduccion voluntaria" de hijos.



Como era de esperar, donde dije digo, ahora voy a ver si cuela que dije Diego, y a ver si la gente se hace un plan de pensiones por su cuenta...



El trato era sociedad occidental envejecida debido a la conciencia de salvar el planeta, y ahora , despues de haber llevado a cabo su parte del trato, culquiera que pretenda no pagar las pensiones dignas a esa generacion, creo que la va a liar parda.



Yo cumpli con ese pacto, y os aseguro que como se les ocurra quitar las pensiones, voy a tener nietos a punta pala, como las peliculas del Paco Martinez Soria a los que cuidar de pequeños, y despues que me acaben cuidando en sus casas en lugar de acabar mendigando por las esquinas, que es como veo que alguno nos quiere llevar en un futuro no muy lejano.



El tema es serio y largo de explicar, pero basicamente la cosa va por aqui, y aquellos que deben tomar decisiones sobre las pensiones, tanto contributivas como no, deberian haber leido al menos este informe, ya que si los ciudadanos españoles hemos cumplido a renunciar al derecho natural humano de procrear en aras del bien global, ahora ni se le ocurra a algun lumbreras ir de listillo, y si no hay dinero para pensiones, lo sacais de otras partidas menos necesarias... de lo contrario, baby boom 2.0 en marcha asegurado.