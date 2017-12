Las 'cláusulas suelo' agravan el atasco judicial pese a los 54 nuevos tribunales

Justicia estudia prorrogar los juzgados especializados y reforzar el personal

Protesta contra las cláusulas suelo. Foto: Reuters.

La entrada masiva de demandas que reclaman la anulación de la cláusula suelo en el contrato hipotecario ha agravado el atasco en los juzgados españoles a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara el pasado 1 de junio la creación de 54 juzgados especializados (uno por provincia) para agilizar la resolución de este tipo de acciones. Por ahora, los bancos han devuelto 2.000 millones de euros por la vía rápida.

Desde que se pusieron en marcha estos nuevos tribunales a mediados de año y hasta el pasado 5 de noviembre, última fecha de la que hay datos, ingresaron un total de 118.419 demandas de las que solo han sido resueltas el 7,09%, es decir, 8.394 asuntos. Las demandas se acumulan y el elevado ritmo de ingreso no sólo afecta a los juzgados, sino que también tapona las Oficinas de Registro.

Tan solo en el tercer trimestre del año, y según datos del CGPJ, en la jurisdicción civil, donde se enmarcan los juzgados especializados, el incremento de ingresos ha sido del 14,2% respecto al mismo periodo de un año antes. En esta subida han tenido un papel relevante los asuntos relacionados con las cláusulas abusivas incluidas en los contratos hipotecarios, como las suelo. En paralelo a esta llegada masiva de asuntos, el número de demandas resueltas se ha reducido otro 14,4% respecto a septiembre de 2016 y, por extensión, han crecido un 11,4% el número de asuntos pendientes de resolución. De este modo, la congestión en los juzgados respecto a un año antes se ha incrementado hasta un 8,5%.

Incremento de plantilla

Representantes del Ministerio de Justicia y del CGPJ mantuvieron una reunión el pasado día 11 que marcó el inicio de las conversaciones para acordar la prórroga del funcionamiento de los juzgados especializados en cláusulas suelo ante el aluvión de demandas, no equiparable al ritmo de resolución. No obstante, la administración que encabeza Rafael Catalá aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre la decisión de extender la actividad de estos tribunales.

Además, el Ministerio de Justicia también estudia la petición del CGPJ que planteó el pasado mes de noviembre de incrementar en un 68% el número de jueces en estos nuevos tribunales. Concretamente, el órgano de gobierno del Poder Judicial apuntó a la necesidad de incorporar al menos 44 magistrados más para apoyar a los 65 titulares actuales repartidos en las distintas provincias. Estos jueces irán a reforzar los juzgados que más asuntos reciben como Madrid, donde se necesita incrementar el número de magistrados tanto a tiempo completo como parcial. Prueba de ello es que el Juzgado de cláusulas suelo madrileño cuenta en la actualidad con un total de seis jueces que, por el momento, resultan insuficientes para asumir las 25.464 demandas que han recibido desde junio y hasta inicios de noviembre.

Las distintas comunidades autónomas también han trasladado al CGPJ la necesidad de incrementar en estos juzgados especializados el número de letrados de la Administración de Justicia a 52, de modo que haya 23 a tiempo completo y 29, a tiempo parcial.

Tanto el Ministerio de Justicia, como el CGPJ y el Tribunal Supremo coinciden en apuntar que este tipo de litigiosidad a la que se enfrentan los tribunales de cláusulas suelo "ha venido para quedarse".

Devolución de la banca

Los bancos ya han devuelto 1.975 millones de euros a los afectados por cláusulas suelo que han reclamado por la vía extrajudicial. El Gobierno impulsó este mecanismo el pasado mes de enero después de que, en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligara a la banca a devolver lo cobrado por cláusulas suelo que aplicaron sin transparencia desde que comenzaron a comercializarlas. De este modo, los clientes pueden reclamar lo pagado directamente a la entidad sin pasar por los tribunales.

Según los últimos datos aportados por el Banco de España, los distintos bancos recibieron hasta septiembre más de 1,04 millones de reclamaciones, de las que estimaron un total de 453.622 reclamaciones, es decir, el 43%.

Como detalle, cabe destacar que un total de 146.660 solicitudes realizadas por los titulares de créditos hipotecarios para lograr la devolución del dinero pagado de más por las cláusulas suelo han sido rechazadas por las entidades bancarias, porque no contenían en el contrato hipotecario este tipo de cláusulas.

En la actualidad, y a pesar de la recuperación del mercado inmobiliario, del euribor en negativo y de que la banca está incrementando la comercialización de créditos nuevos, el número de hipotecas que concede no alcanza ni a un tercio de las que se constituían en la época de la burbuja.

La nueva ley hipotecaria obliga a informar de condiciones abusivas

La nueva ley hipotecaria que prepara el Gobierno y que entrará en vigor a mediados del próximo año obligará a los bancos a dar una ficha a los clientes con un listado de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. Además, el consumidor también deberá acudir al menos siete días antes de la firma del contrato hipotecario, y de forma gratuita, a un notario para que compruebe si la información ofrecida por la entidad es suficiente y si el préstamo contiene alguna cláusula que carezca de transparencia. Entre las novedades de esta nueva ley destaca la posibilidad de convertir las hipotecas de tipo variable a fijo con una rebaja de la comisión. Esta medida es de carácter retroactivo. Para el vencimiento anticipado, es decir, que la entidad ejecuta la hipoteca por impago, la nueva ley extiende el periodo y la cuantía del impago. Para el reembolso anticipado, la entidad no podrá cobrar comisiones salvo excepciones en función del periodo en el que se realice y de si la hipoteca es a fijo o variable.

PUBLICIDAD