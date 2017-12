El Arco Mediterráneo se planta y descarta los ajustes que pide Montoro

No se puede gastar más de lo que se recauda y de lo que el gobierno te da y luego decir que estás infrafinanciado porque lo que se pide de más hay que quitárselo a otra CA.



Si otros ajustan el gasto, Valencia, Baleares, Cataluña y Murcia deben ajustarse también y si no, que no se lo gasten en lo que no se lo tienen que gastar.



No es normal que Extremadura y La Rioja tengan ordenador por niño y Cataluña que es la más rica, NO, en donde está el dinero?