La pensión media de jubilación, solo un 10% más baja que el salario tipo

Vaya panda de quejicas que luego querrán cobrar buena pensión cuando se jubilen.



Parece que quieren repartir miseria.



Tras casi 50 años cotizando y alguno más trabajando en lo que salía me he ganado el derecho a mi buena pensión, sí es la máxima, lo es porque he cotizado por el máximo. Trabajando desde antes de los 14 años, estudiando por la noche, me pagué mi carrera universitaria, no tenía ni fines de semana libres ni vacaciones trabajaba en varios sitios, fui ascendiendo trabajando como una mula y ahorrando pagué un piso y crié a 4 hijos a los que he podido dar estudios y los 4 están trabajando, algunos han tenido que buscarse la vida en la otra punta del mundo.



Ni aunque viviera hasta los 100 años recuperaría todo lo que he cotizado.



Lo que no hay derecho es lo de las NO CONTRIBUTIVAS y las SUBVENCIONES que se regalan a gente que no ha aportado ni aporta nada, eso hay que REGULARLO para que SÓLO se de a quien, además de hacerle falta realmente no pueda trabajar.



En mi pueblo, los agricultores y ganaderos que, con mucho sacrificio, pagaban "los cupones" (cotización a la seguridad Social) estaban cabreados porque a los que no querían pagarlos les dieron pensión casi igual que la suya sin haber cotizado ni un duro.



Estoy harto de ver a gente joven ociosa viviendo de subvenciones, con piso pagado, comedores para los niños, libros gratis y vales comida, sentados en la terracita del bar, sin dar palo al agua y luego criticar lo que cobramos los jubilados.



Si queréis buenas pensiones ganároslas, si queréis que os suban el sueldo luchad como hemos hecho los de mi generación y eso que lo teníamos más difícil, porque entonces no se podía protestar y en las manifestaciones si te detenían te molían a palos.