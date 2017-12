330 43

Economía.- Los envíos de paquetería crecieron un 18% en 2016 en detrimento de los envíos tradicionales

Los ingresos aumentaron hasta los 2.766 millones de euros, un 5,7% más que en 2015

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Los envíos de mensajería y paquetería en España aumentaron un 18% en 2016, hasta los 398,6 millones, mientras que el servicio tradicional de envío de cartas, tarjetas postales, certificados y notificaciones continúa resintiéndose tras caer un 6,5%, lo que supone 227 millones de misivas menos que en 2015.

Así se desprende del informe anual 'Análisis del sector postal y del sector de la mensajería y paquetería', elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revela datos obtenidos del registro postal, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Comisión Europea, así como del requerimiento a 41 operadores postales y el Panel de Hogares de la CNMC.

El sector postal tradicional registró así unos ingresos de 1.324,3 millones de euros el año pasado, volumen un 0,6% inferior a 2015. Tras el citado descenso del 6,5%, el número de envíos totales en 2016 fue de 1.324,3 millones bajo esta modalidad. El informe distingue este servicio de la mensajería y paquetería por los distintos plazos, precios, valor y tamaño de la mercancía.

Correos tuvo la mayor cuota de mercado en el segmento postal tradicional al registrar un 90,3% por ingresos y un 84,8% por envíos. El segundo lugar lo ocupó la Red Unipost, que obtuvo 7,5% de ingresos y un 13,3% por envíos.

LOS INGRESOS "NO HAN DEJADO DE CRECER"

Frente a los descensos del sector postal tradicional, el sector de la mensajería y la paquetería siguió una tendencia positiva. Un segmento en el que opera un mayor número de compañías y cuyos ingresos ascendieron a 2.765,9 millones de euros, un 5,7% más con respecto a 2015, por 396,8 millones de envíos.

El 57% de esos envíos fue gestionado por redes de transporte urgente de ámbito nacional (MRW, Seur, Touline Express, Envialia...), el 24% por el operador público (Correos Express y Correos) y el 16,5% por integradores (UPS, UHL, TNT y Fedex).

La institución resalta que los ingresos del operador público en el segmento "no han dejado de crecer en los últimos años" y, "lo que es más importante, a una velocidad más acusada". En 2016, Correos y Correos Express se embolsaron un 18,2% más.

Dentro de los operadores privados, las centrales de las redes de transporte urgente de ámbito nacional aumentaron sus ingresos un 7,2%, hasta los 1.229,3 millones de euros.

Los agentes integradores, aquellos con pleno control operativo de la logística de los envíos de origen a destino, ingresaron 1.150,7 millones de euros, un 4,5% más que en 2015. La CNMC observa que este tipo de operador ha aumentado su volumen de negocio "año tras año".

Por otra parte, según el Panel de Hogares del Sector Postal de la CNMC, con datos del primer semestre de 2017, el 68,8% de los encuestados no había recibido ninguna carta de otro particular y el 64,3% no había enviado ninguna a otro particular.

De esas mismas encuestas se desprende que casi la mitad de los encuestados (115,3 millones) realizó alguna compra por Internet en la primera mitad de 2017. Dichas compras supusieron la recepción de un paquete postal en más de un 88% de los casos.



