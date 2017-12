Rajoy firma con los agentes sociales subir el SMI un 4% en 2018, un 5% en 2019 y un 10% en 2020

MIREN, DESDE QUE HA COMENZADO LA CRISIS A MI ME CUENTAN LAS COSAS MUCHO MAS, LOS SALARIOS ESTAN IGUAL O MAS BAJOS, ENTONCES DONDE ESTA EL DIFERENCIAL, NO HACE FALTA IR A ESTUDIAR A SALAMANCA PARA SABERLO, OTRA COSA SERA QUE HAY TRABAJADORES MEJORES, PEORES MALOS Y BUENOS, ESO ES OTRA HISTORIA, Y TAMBIEN MUCHO PERSONAL QUE VIVE SIN DAR UN PALO AL AGUA, PERO ESO ES OTRA COSA A SOLUCIONAR COMO SEA, PERO SALARIOS DE MENOS DE 1000 EUROS TENDRIAN QUE ESTAR CASI PROHIBIDOS POR LEY, SE HABLA MUCHO DE LOS PAISES DE NUESTRO ENTORNO PARA ALGUNAS COSAS, PUES TOMEN NOTA PARA OTRAS TAMBIEN, EJEMPLO, FRANCIA EL SALARIO MINIMO ES DE CASI 1500, Y POR EJEMPLO SI GANA AL AÑO UNOS 40000 EUROS, OLVIDESE DEL IRPF O REVENUE QUE SE DICE EN FRANCIA, ESO LO SE SEGURO, Y NO ME HABLEN DE OTROS IMPUESTOS, NO, NO LOS HAY, QUE LES ENGAÑAN COMO A TONTOS. MUCHO LADRON ES LO QUE HAY EN ESPAÑA, EMPEZANDO POR LKOS QUE MANDAN.