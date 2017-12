El Congreso cierra 2017 atascado con las pensiones y con la renta mínima

Nada, no solucionarán nada, cada uno tira para su lado. Lo de la subida mínima me hace gracia porque más bien es la mínima y la máxima porque las perpectivas a corto y medio plazo van a ser esas. Sin embargo, los que manejan el cotarro son muy dados a manejar el tinglado con planteamientos políticos que da concesiones que nada tienen que ver con el planteamiento estrictamente económico que debe conllevar un sistema de pensiones. Los jubilados, aunque muchos, no tienen interés para los políticos, son abueletes que ya no se meten con nadie y a los que convencerán con algún mensaje sublime a la hora de captar el voto, pero el mío no tiene dueño e irá a quien me ofrezca más garantías. Yo aplico aquello de por sus obras los conoceréis y la de que las promesas se las lleva el viento.