2018 será un buen año en procesos de adquisiciones de empresas

El crecimiento ya no es una opción para las empresas, grandes o pequeñas, que quieran seguir compitiendo. Es una obligación. Los expertos que han asistido al Observatorio organizado por elEconomista, con el apoyo de la empresa tecnológica Econocom, coinciden en que la adquisición de otra empresa es un camino rápido y muy adecuado para poder ganar tamaño, pero también para diversificarse en otros mercados.

La internacionalización es, igualmente, una obligación de cualquier empresa y no solo para ganar tamaño, también como una forma defensiva para evitar, inclusive, la competencia de empresas extranjeras que desembarquen en el mercado español.

Después de la crisis, numerosas empresas españolas, pymes incluidas, han saneado sus cuentas y disponen de un mayor acceso al crédito, lo que facilita que se estén lanzando a buscar otras empresas, dentro y fuera de España, que puedan aportar tecnología, know-how y productos que las complementen. Todo ello hace pensar a los expertos que han participado en el Observatorio, que en 2018 veremos un aumento de operaciones corporativas.

En general, todos hablan de adquisiciones más que de fusiones. Como apunta el socio de corporate de Auren, Carlos López Casas, en sus años profesionales el 95 por ciento de las operaciones corporativas a las que ha asistido eran compras.

Ángel Benguigui, CEO de Econocom, empresa que durante la crisis ha crecido de forma exponencial en España gracias a las adquisiciones de diversas empresas, declara: "Soy optimista. Después de muchos años de crisis profunda se da la situación para seguir creciendo en compras, tanto en España como a nivel global. Hay liquidez, tipos bajos, y un mercado recuperado globalmente. En 2018 vamos a ver un mercado más activo en adquisiciones. Pero también diré que hay un motivo de fondo para un mayor interés en adquisiciones por parte de grandes compañías: la transformación del negocio digital. El modelo está cambiando y siempre hay resistencia al cambio, y una manera de contrarrestar esa resistencia es adquiriendo y fusionando. Es un motivo importante en sectores como el financiero, el retail, y otros muy diversos porque todos se ven afectados".

El optimismo de cara a este año que entra, en lo que a operaciones corporativas se refiere, es unánime. Jorge Fernández, director de Sherpa Capital, apunta a la industria como un sector activo en compras. "Creo que 2018 va a mejorar. Hemos visto que los industriales vuelven a hacer adquisiciones por la liquidez y por el entorno económico. Y eso no va a cambiar. Durante la crisis se han dedicado a ordenar su casa y ahora están más volcados en crecimiento. Por eso, creemos que va a seguir creciendo el mercado de adquisiciones".

En la misma línea, Ana Cebrián, directora adjunta de comercial y desarrollo de Negocio de Cofides, considera que el año que viene se producirán más adquisiciones y apunta un sector en concreto: "En el farmacéutico tenemos bastantes operaciones de empresas que están buscando oportunidades a lo largo y ancho del mundo, en Europa, pero también en Asia, EEUU y Latam. Pero en general, la tendencia es creciente en las adquisiciones. Las empresas se han dado cuenta de que antes podía ser una necesidad, pero ahora, las adquisiciones son un modus vivendi en su estrategia".

Aaron Chaves, account manager de KLB Group, también apunta un sector, más concretamente una empresa, que pudiese estar involucrada en 2018 en un proceso de fusión. "Habrá una sorpresa en el sector ferroviario. Todos sabemos cómo es CAF y ¿quién sabe si tendremos una fusión Talgo-CAF? que se llamaría Talcaf", dice el directivo de KLB, que remarca: "Será un año muy bueno para hacer fusiones y adquisiciones".

López Casas es de la misma opinión del resto de contertulios y considera que las adquisiciones crecerán el próximo año. "Va a seguir habiendo movimiento, especialmente en las empresas industriales. Los fondos tienen mucha liquidez, lo que fomentará estas operaciones". No obstante, el socio de la consultoría apunta un nubarrón en el horizonte: "Quizá, la única amenaza es la retirada de los estímulos que mantienen los bancos centrales y habrá que ver cómo el cambio de política monetaria impacta en los tipos de interés y en los activos".

Aumento de concursos

Pedro Martín Molina, socio fundador de la recién renombrada Martín Molina, economistas y abogados, podría parecer discordante, aunque mantiene la misma tesis de que el año próximo se producirán más operaciones de compras. Pero en su opinión, quizá se vean fomentadas, no tanto por el interés del comprador, como por las oportunidades que abrirá el mercado. "No quiero ser negativo, pero el año próximo asistiremos a un pico muy pronunciado de concursos de acreedores, pues en el último trimestre ha subido un 14 por ciento. Por ejemplo, en comercio, pues Amazon rompe mucho el mercado. Hay que reaccionar, pues habrá reestructuración, aunque habrá sectores que se mantengan y crecerán. A partir de 2020 las cosas irán a mejor".

La necesidad de una ampliación

El socio de Auren da un repaso a las claves para afrontar un proceso de compra. "Respecto a los motivos, como asesores financieros fundamentalmente de pymes, de la crisis sacamos la enseñanza de que para muchas empresas y sectores una ampliación de mercado es una necesidad. Pues las que mejor resistieron fueron las que tenían presencia fuera y las que estaban en un mercado doméstico, muchas han desaparecido", dice.

Bajando al detalle, López Casas apunta el motivo obvio de crecer: "El tamaño es muy importante; aunque igualmente la diversificación geográfica para resistir mejor. Una internacionalización que en el caso de muchas pymes españolas se acomete para acompañar a grandes empresas españolas en su expansión. Y, por último, es que si los competidores locales están presentes en otros mercados, quizá convenga irse a esos mercados para competir con esos mismos competidores y tener mayor fortaleza".

Sobre qué mercados seleccionar, López Casas recomienda ir donde haya "un atractivo estructural, con potencial de crecimiento y un entorno jurídico y regulatorio seguro y, también, en que podamos explotar las ventajas que tenemos en nuestro mercado. Latam es el mercado natural de las empresas españolas y concentra un tercio de la inversión española en el exterior, mientras que Asia solo pesa un 3 por ciento. Y en 20, 30 años, el 70 por ciento de la economía va a estar en Asia, por lo que hay que estar". Respecto a los factores a tener en cuenta, remarca tres estrategias: "crecimiento orgánico, adecuado en mercados pocos maduros; inorgánico, vía fusión o adquisición para los países más maduros y hacer una joint-venture con un socio local, que en los mercados asiáticos es la forma más recomendable".

Porque todos los expertos coinciden en que las adquisiciones no sólo sirven para crecer, también para abrir mercados, algo a lo que contribuye la financiera público-privada Cofides especializada en apoyo a la internacionalización. "Se está pasando de un modelo de comprar empresas para ganar tamaño, a hacerlo por motivos estratégicos, para aumentar portfolio, diversificar mercados y productos. Por eso, a nivel internacional se ha dado un repunte de compras, también por parte de empresas españolas, incluidas las pymes. Cofides ha financiado más de 850 proyectos y gran parte en los últimos años es de pymes. Es más costoso para ellas, pero aun así, se están posicionando a nivel internacional mediante compras y, además, integrando esa estrategia no solo con compras puntuales. Es clave para tener éxito una estrategia de crecimiento bien planteada, que todo el mundo esté integrado y determinar empresas target y hacerlo sin prisas. Y valorar muy bien la empresa y negociar el precio, para lo que se debe contar con asesores", matiza la directiva de la financiera, que señala: "Luego, es fundamental el proceso de integración, y es importantísimo retener el talento y hacerlo rápido, con sinergias en ingresos. Y la tecnología, pues plataformas comunes facilita la integración. Hay que contar también con recursos financieros y aquí Cofides juega un papel fundamental, pues estamos muy especializados en estos procesos de internacionalización", declara Cebrián.

Pero, además de una coyuntura favorable que apunta a más fusiones., también hay cambio estructural. "Estamos haciendo las cosas bien como país, como se evidencia en los últimos años", dice López Casas. Uno de esos cambios es la ruptura de resistencias culturales por parte del empresario pequeño y mediano a entrar en operaciones que pueden comprometer la esencia de su empresa. "El español tiene un perfil de que le gusta lo nuestro y dejar que otro lleve lo nuestro no nos va. Nos da miedo, creemos que lo vamos a perder. Por eso, hay tanta resistencia a las fusiones. Antes de la crisis se vendía todo y había muchas empresas que hacían lo mismo generando una competencia, a veces, desleal. Con la crisis se han producido fusiones para reorganizar los sectores como banca, retail, tecnológicas. Y tiene que ir a más, para que las empresas sean más grandes y puedan abrirse a otros mercados. Y debemos seguir en esta línea", declara el responsable de KBL Group.

Adaptarse culturalmente

Una resistencia que afortunadamente está desapareciendo con las nuevas generaciones. "Vivimos en mundo globalizado y debemos adaptarnos culturalmente. Me encanta ver cómo la gente joven española ya se desplaza a cualquier parte del mundo y esto es indispensable. No hay fronteras a los mercados y es muy importante la adaptación cultural, pues es la mayor barrera, más importante que las financieras o de otro tipo. Y es indispensable salir, no nos podemos quedar ninguna compañía en nuestro mercado, ni ninguna pyme. Desde el punto de vista regulatorio, al Estado lo único que se le puede pedir es que organice la educación y reglas de juego", declara el CEO de Econocom.

Jorge Fernández incide en este tema. "El joven es más valiente. En España había mucho miedo al fracaso que impedía que la gente se moviese. Especialmente en adquisiciones. Y no pasa nada por fallar. Si en tu vida haces 10 compras, harás cuatro bien, dos mal y las otras medio, medio. Pero antes se hacía una que salía mal y se volvían a su territorio. Y los jóvenes, al ser más flexibles y tener movilidad, les veo más dispuestos. Esto hará que haya más adquisiciones", declara.

Las adquisiciones están de moda y seguirán en 2018. "En precrisis había muchos másteres de fusiones y adquisiciones y con la crisis desaparecen y surgen los de procesos concursales. Y ahora empiezan a salir nuevos de fusiones y adquisiciones. Es un ejemplo de dónde estamos. Y centrándonos en pymes, es muy distinto afrontar una adquisición por una empresa mediana o una grande. Deben estudiarlo muy bien, pero todavía tienen problemas de financiación. Ahora, hay que ver si compran empresas completas o solo buscan unidades productivas, algo que estamos viendo en los procesos concursales. Solo quieren comprar la parte rentable, no quieren salvar la empresa en concurso", remarca Martín Molina.

