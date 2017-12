¿'Quo vadis' Cataluña?

NO AL CUPONAZO CATALAN. BOICOT A LOS PRODUCTOS CATALANES. No seáis siervos charnegos



Mariano ya ha decidido rendirse con armas y bagajes al separatismo y el pueblo soberano lo sabe. Por eso el pueblo soberano ha firmado la sentencia de muerte política para el PP.



De todos es sabido, que para acabar con el cáncer del separatismo hay que cortarle el dinero. Es una estrategia exitosa en medicina dejar sin sangre a las células cancerígenas.



Y lo mismo ocurre en política. La sangre del separatismo es el dinero. Si los españoles dejan de comprar catalán el enfermo España se salvará. Si no perecerá.



Entretanto por delante vienen cosas muy malas. Ya no hay tiempo para aprobar la Ley de Presupuestos ni una ley de Emisión Extraordinaria de Deuda para pagar las extras de las pensiones, que para 2018 son 18000 millones.



Así que ese es el pago que dan los vascos por aprobarles el Cupo privilegiado.



El pago de los separatistas siempre es la traición.



Hay un elemento más que no se puede desdeñar, pues es sumamente peligroso. Ha dicho Rusia que respeta la unidad de España. Hay que creer todo lo contrario. Rusia ya sabe que España es un país que puede desestabilizar.



España es junto con Gran Bretaña la entrada de EEUU en Europa. Pero además es la clave para acceder a Africa y a Oriente Medio.



Existe una estrategia militar que se llama Denegación de Acceso. Eso quiere decir que si consigues que las bases desde las que operan los aviones enemigos estén dentro del rango de tus propios aviones, puedes en cualquier momento asestar un golpe definitivo al enemigo. Le deniegas el acceso seguro a atacarte.



España proporciona el acceso seguro a Africa y Oriente Medio. Y en caso de un conflicto en Europa es la única base con espacio suficiente para un despliegue masivo.



Para Rusia desestabilizar España es haber ganado la Tercera Guerra Mundial antes de empezar.



Españolitos, si no queréis vivir en un estado fallido para 2020. BOICOT A LOS PRODUCTOS CATALANES YA.



Hay muchas formas de votar. Que no os engañen los políticos y sus medios serviles. Se vota con los pies yéndote a otro país. Se vota con el dinero bloqueando los productos de las empresas que financian a los separatistas. Y se vota no haciendo nada cuando tu país se necesita. Tal vez porque no se lo merece ya. Así tiene sentido la frase de Edmund Burke: “El mal triunfa porque los buenos no hacen nada” Señor Burke yo prefiero preguntarme por qué los buenos han decidido no hacer nada.