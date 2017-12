Madrid da el 'sorpasso' a Cataluña y se consolida como impulsora del PIB

#14, #17 y #20 Esas historias de abusos me las contaba exactamente igual mi abuela... y vivía a mil km de Barcelona. Como dice el #15, los ricachones siempre han abusado de la plebe.



#18. ¿Ayudar al resto de regiones? A quien estás hinchando es al gran capital de Madrid y solo Madrid.



#19. En Madrid puedes hablar la lengua que quieras, excepto catalán, claro. Y gallego y vasco, hummm, luego ya tal. ¿Colegios sin ideologías? Permite que me ría, hombre: el paraíso de la concertada y de pago del Opus, Legionarios abusadores, etc. ¿El mercado de capitales? Eso sí.



En fin, con lo de "Vienbenidos" lo has dicho todo. Ese es el nivel mesetario.