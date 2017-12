Los precios del besugo y la merluza se disparan hasta un 25% y 44% en una semana

Por mi Dª merluza y Dº besugo pueden dormir el sueño de los justo que por diversos motivos no consumo la una ni el otro. Nunca entendí tanta abundancia de pescado y marisco por estas fechas como si el resto del año no se comiese o no se pescase. El besugo le vi rozando los 70 eurazos. Yo cro que el verdadero besugo no es el animal sino quien compra a esos precios. Yo me haré una discreta cena y comida como corresponde a un congelado jubilado.