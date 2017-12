330 43

Faconauto tilda de "gran chapuza" el plan movalt y pide un cambio de fiscalidad para los eléctricos

21/12/2017 - 17:38

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El presidente de la patronal española de concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, tildó este jueves de "gran chapuza" el Plan Movalt propuesto por el Gobierno para incentivar la implantación de vehículos alternativos, y pidió un cambio de fiscalidad para este tipo de coches.

Pérez, en declaraciones ante los medios, lamentó que lo ocurrido con dicho plan "no es serio en un país que pretende ser referente en movilidad eléctrica, porque nosotros somos un gran país fabricante de automóviles, no podemos articular un plan que se acaba en dos días". En este sentido, añadió que "estamos en un momento en el que están pasando trenes por nuestra puerta y los estamos dejando escapar y esos trenes no van a volver".

El responsable de Faconauto indicó que hoy en día se fabrican en España vehículos de gasolina y diésel que, a juicio de Faconauto, "tienen todavía una larga vida", pero también reconoció que "el futuro es la movilidad eléctrica".

Por ello, apuntó que si España no es capaz de reconocer esa movilidad eléctrica, aprovecharla e implantarla, "probablemente hayamos dejado escapar trenes que no van a volver", por lo que un plan como el Movalt "no es de recibo para un país netamente fabricante como es el nuestro". A este respecto, señaló que "nuestro país necesita un plan para la distribución y comercialización de las nuevas tecnologías y de las nuevas propulsiones".

Ante esta situación, desde Faconauto proponen un Plan Integral donde una de las patas importantes sea que los vehículos de energías alternativas tengan planes sostenidos en el tiempo, "porque no se trata de impulsar planes que duran una semana y que vaya la gente corriendo a comprar un coche eléctrico".

Pérez explicó que se trata de que el que quiera un coche eléctrico sepa que durante los próximos tres años tiene unas "condiciones excepcionales" para comprar un coche que hoy no le garantiza la autonomía de un vehículo gasolina o diésel, "pero que tiene un incentivo tan importante que le merece la pena comprarlo". "También es necesario que haya una serie de infraestructuras en España, cosa que hoy no tenemos", lamentó.

El presidente de Faconauto aseguró que saben lo que quieren en el futuro, pero "lo que está claro es que si no aprovechamos las oportunidades que hoy se están brindando, problablemente las van a aprovechar otros".

INCENTIVOS DEL PLAN

El responsable de la patronal de concesionarios aclaró que su propuesta es una reforma de la fiscalidad "que sea integral, donde no se trata de reducir impuestos". En este sentido, añadió que "no podemos ir al Gobierno a decirle que reduzca una serie de impuestos en la situación que actualmente estamos y viendo que es complicado que este tipo de propuestas tengan éxito".

"Lo que sí es verdad es que se necesita una fiscalidad diferente, teniendo en cuenta y primando el uso, donde se fiscalice el uso y no la compra, pero también teniendo en cuenta el medio ambiente más allá de la reducción o la supresión del impuesto de matriculación a los 'vehículos verdes'". Por tanto, "no se trataría de recaudar menos, sino de recaudar diferente", matizó.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

El responsable de Faconauto comentó que la implantación del coche eléctrico en las ciudades "va a ser una palanca fundamental para disminuir la contaminación, pero no deja de ser una palanca".

"Si fuera la única palanca sería complicado porque tardaríamos mucho en mejorar esta calidad medioambiental, con lo cual tiene que ser una de ellas, junto con el rejuvenecimiento del parque, ya que en la actualidad tenemos un parque muy antiguo con más de 15 millones de vehículos circulando con más de 10 años", concluyó Pérez.

21-DIC-17

