La seguridad social asumirá el pago de 562 millones en complementos a mínimos en la viudedad en 2018 y 2019

21/12/2017 - 12:48

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El Estado dejará de pagar 562 millones de euros en complementos a mínimos entre 2018 y 2019 en prácticamente la mitad de las pensiones de viudedad en España, una cuantía que pasará a financiar la Seguridad Social tras la subida que propone el Gobierno para estas pensiones.

Así se desprende del proyecto de real decreto y la memoria correspondiente sobre la subida de la base reguladora para calcular las pensiones de viudedad desde el 52% actual al 60%, y cuyo plazo para hacer aportaciones finaliza mañana, viernes.

En concreto, la subida de la base reguladora será progresiva, de un punto porcentual en 2018 y los siete restantes en 2019. Esto supone incrementar la pensión inicial en 1,92% en 2018, y el 15,38% en 2019 y siguientes años.

La medida generará un aumento de gasto en 2018 de 175,09 millones de euros, mientras que la aportación del Estado para complementar a mínimos se reducirá en 68,29 millones de euros.

A partir de 2019, cuando se consolide la medida completamente, el aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social será de 1.381,73 millones de euros por año, y la reducción para el Estado a la hora de pagar complementos a mínimos en estas pensiones será de 493,71 millones de euros.

En total, la Seguridad Social pagará 1.556,82 millones entre 2018 y 2019, de los que un tercio corresponden a los complementos a mínimos que dejará de sufragar el Estado.

En España hay un total de 2.364.528 pensiones de viudedad a 1 de noviembre de 2017, cuya cuantía media asciende a 648,72 euros mensuales. Pero no todos se beneficiarán de esta nueva norma, puesto que se aplica a quienes tienen 65 o más años, que no trabajen y que no dispongan de otras rentas superiores a aquellas que dan derecho al reconocimiento de pensiones mínimas.

Empleo indica que en el pasado mes de julio había 1.128.368 pensionistas en esta situación.

