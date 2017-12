Cómo disfrutar de la Navidad sin excederse con el gasto

Imagen de Dreamstime

Después del Black Friday y del posterior Ciber Monday, parece que todavía hay mucho que comprar y pensar en los gastos que se avecinan. Hay personas a las que no les importa gastar si lo que adquieren es de buena calidad.

Pero tenga en cuenta que ahorrar no significa rebajar la calidad de lo que se vaya a comprar, ni obliga a no disfrutar de estas fechas con sus familiares y amigos. A veces, simplemente planificar los gastos, adelantar algunos de ellos y no caer en los excesos podrá ayudarle a que la cuenta final no sea muy elevada y le permitirá afrontar mejor la cuesta de enero.

Durante estas fechas es normal coger algún kilo de más. Marisco, pescado, cordero, las uvas de la suerte, dulces típicos de estas fechas, vino y sidra, champán o cava, todo el mundo quiere lo mismo y eso se paga. El gasto en comida se eleva, por un lado por los productos que se compran en esta temporada, y por otro por el exceso. Reuniones con amigos, cenas y comidas de empresas, comidas familiares, etc. Para que esta partida presupuestaria no se exceda demasiado, intente ser previsor y adelántese.

Si tiene que viajar o simplemente va a celebrar las fiestas fuera de su casa, reserve con tiempo. Restaurante, catering, hotel, si busca con antelación encontrará más oferta y podrá tener más establecimientos y precios donde elegir.

Mientras, si va a organizar las fiestas en casa, no espere al último momento para acercarse al mercado. Los precios suben con gran rapidez. Puede encontrar buen marisco y buena carne a buen precio y congelarlos. La compra de congelados es otra buena opción. procure no esperar hasta el último momento, su bolsillo lo notará.

Elegir con tiempo los regalos

En cuanto a los regalos es mejor realizar un listado y un presupuesto. Piense y organice los regalos como útiles y necesarios y otros como caprichos y añada los juguetes para los más pequeños -que también son necesarios-.

Así también puede dar ideas si le preguntan "¿qué puedo regalar?". Dedique tiempo a comparar precios en distintos establecimientos. Adelante algunas compras todo lo que pueda. Tenga cuidado porque en ocasiones algunos comercios y ecommerce suben los precios en esta época y recuerde que usted, como consumidor, tiene unos derechos y deben ser respetados.

Puede aligerar la carga de regalos con familiares y amigos con el juego del amigo invisible. Así puede dedicar algo más de presupuesto y tiempo en hacer un solo regalo.

Durante los días de vacaciones se pueden hacer muchos planes y no todos cuestan dinero. Disfrutar de las luces y mercadillos de Navidad, realizar vistas gratuitas a museos y exposiciones, acudir a talleres para niños o cuentacuentos infantiles son siempre una buena opción, seguro que en su ciudad hay mucho que hacer en estas fechas.

