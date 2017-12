330 43

El Consejo de Gobierno de Aragón aprueba este jueves el techo de gasto para que el Presupuesto esté listo en febrero

21/12/2017 - 10:53

El Consejo de Gobierno de Aragón se reunirá este jueves para dar el visto bueno al techo de gasto, que deberán aprobar las Cortes aragonesas como proyecto de ley para después, en febrero de 2018, votar definitivamente la Ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma para el año próximo, según ha informado este miércoles el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno.

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

El titular de Hacienda ha participado en una reunión con representantes de Podemos tras aprobar el Consejo Ciudadano de la formación morada en Aragón el acuerdo inicial alcanzado con el Ejecutivo regional para aprobar los Presupuestos de 2018.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Gimeno ha confiado en tramitar los Presupuestos "muy rápidamente", de forma que el proceso será "muy distinto" al de 2017.

El gasto total se situará en 6.100 millones de euros y los gastos no financieros suman 5.300, lo que supone un aumento de gasto de 250 millones de euros, en un Presupuesto "eminentemente social" en el que sobre todo crecen los gastos de Sanidad, pero también Educación, Ciudadanía y Vertebración del Territorio.

Además, la inversión es "lo que más" aumenta de todo el proyecto de ley, más del 13 por ciento en los capítulos VI y VII, "lo cual indica que la situación económica permite abordar proyectos que no se podían desarrollar" hasta ahora.

Los ingresos provenientes del Estado crecen "de forma importante", hasta situarse entre los 225 y los 228 millones de euros, ha continuado Gimeno, quien ha apuntado que los ingresos por impuestos propios "no crecen prácticamente nada".

El consejero ha comentado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "se retrasarán algo", lo que ocasionará "algún tipo de repercusión" en las cuentas de las comunidades autónomas, aunque ha insistido en que el "horizonte" es aprobar los Presupuestos regionales en febrero del año próximo.

Gimeno ha manifestado que este Presupuesto "define todo el marco de la legislatura por el contenido de los acuerdos", ya que no solo se aprueban los asuntos presupuestarios, sino también "planteamientos estratégicos", destacando "la capacidad de aprobar desde la izquierda un Presupuesto progresista".

ICA

Por otra parte, Fernando Gimeno ha indicado que "nos vamos a sentar para definir el ICA", siempre en la perspectiva de mantener los ingresos de la Comunidad Autónoma, pero valorando cuestiones como la progresividasd medioambiental o la mejora de la tecnología que se utiliza para la depuración. Ha dicho que el Plan de Depuración "era incorrecto y una barbaridad".

Por otra parte, Gimeno ha expresado que el déficit de la Comunidad Autónoma se sitúa entre el 0,6 y el 0,8 por ciento del PIB, una cifra "asimilable", de manera que Aragón está "en vías de cumplir los objetivos de estabilidad".

El titular de Hacienda ha advertido de que la UE "va a presionar mucho para que devolvamos la deuda que tenemos", lo que implica que "la regla de gasto va a ser un instrumento duro que van a utilizar" para conseguir este objetivo. Ha apostado por cambiar la regla de gasto "porque hay margen".

Por último, ha dejado "bien claro" que "no tienen nada que ver los Presupuestos de la Comunidad con los del Ayuntamiento" de Zaragoza, aunque "es deseable que cualquier institución tenga Presupuesto".

ACUERDO DE MÍNIMOS

Por su parte, el responsable de Hacienda en el Consejo Ciudadano de Podemos Aragón, Iván Andrés, ha subrayado que este es un "acuerdo de mínimos" que permite iniciar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos.

Respecto al techo de gasto, el dirigente de Podemos ha enfatizado que es necesario aprobarlo para poder tramitar el Presupuesto, por lo que "la única posibilidad es que Podemos lo vote o claudiar a las exigencias del PP, que intenta desmontar todos los avances sociales que se han producido y no vamos a permitir que sea así". Ha dejado claro que "no estamos de acuerdo" y, de hecho, la formación morada es "especialmente beligerante", pero es "un imperativo legal".

Entre las medidas acordadas, Andrés ha mencionado una partida de un millón de euros para dotar una nueva línea de subvenciones a los municipios para que las localidades más pequeñas puedan "adecentar" los consultorios médicos.

Además, se duplicará el nivel de ayudas para vivienda de alquiler social "porque el año pasado se quedó fuera mucha gente por falta de disponibilidad presupuestaria". También han introducido programas de apoyo a la inserción laboral de la mujer, "con mucha incidencia" en el medio rural.

Iván Andrés ha puntualizado que Podemos espera recoger "muchas demandas de colectivos o reivindicaciones de territorios" en la fase de enmiendas y que será una asamblea ciudadana la que dé el visto bueno definitivo para que después este Grupo Parlamentario.

Sobre el ICA, Iván Andrés ha celebrado que "conseguimos que el Gobierno haga oídos del clamor que existe en los ayuntamientos de reformar la Ley de Aguas y afrontar el modelo del ICA en base a un acuerdo social que no sea una imposición por parte de nadie".

Podemos ha propuesto que se ponga en marcha una mesa de participación "con todos los agentes implicados" para abordar la solución en un plazo de tres meses. "No hemos hablado de derogar", aunque "están abiertas todas las posibilidades", pero sí "tiene que ser un acuerdo con un consenso social amplio".

Ha recordado que Podemos siempre ha defendido que el ICA "no es impuesto justo" porque no es "progresivo" y "está gravando territorios como el Pirineo, que llevan años pagando y siguen sin recibir sus depuradoras", a lo que ha añadido que no se ha revisado el Plan de Depuración.

PUBLICIDAD