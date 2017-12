Empleo acuerda subir el salario mínimo un 4% en 2018 y un 15,4% hasta 2020

Pues a mi me parece estupendo lo que hace el gobierno. No se puede subir el salario mínimo a porrillo señores o crearemos paro a manta. Y a todos los que se quejan les doy una idea, en vez de protestar y decir tonterías cread empresas y pagar a vuestros trabajadores un sueldo de 1500 euros mínimo. ¿Os gusta la idea?. Se que no lo vais a hacer es mejor estar todo el día quejándose y pidiendo al papá Estado.