Ugt defiende "alternativas no traumáticas" para los trabajadores ante el ajuste de plantilla en bankia-bmn

19/12/2017 - 16:50

UGT consideró este martes que "adelgazar la plantilla de BANKIA (BKIA.MC )BMN no es una buena noticia" y defenderá la búsqueda de "alternativas no traumáticas" que se sostengan sobre las premisas de voluntariedad, universalidad y no discriminación.

En un comunicado, el sindicato señaló que el ajuste de plantilla que pretende llevar a cabo la entidad y que podría afectar a algo más de 2.500 personas supone una "declaración de intenciones" del rumbo "equivocado" respecto a las potencialidades de Bankia-BMN y que para el sindicato pasan por la consolidación de un modelo de banca pública con una estrategia "ambiciosa".

En este sentido, UGT insistió en que las circunstancias que llevaron al Estado a intervenir Bankia y BMN "deben ser el germen de una entidad financiera que, desde una vocación de servicio público y sin renunciar a la viabilidad económica, atienda las necesidades de todos aquellos ciudadanos que están en riesgo de exclusión financiera".

