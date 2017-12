330 43

COMUNICADO: inbestMe lanza su Cuenta Joven inbestMe GO

Con inbestMe GO, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, la compañía acerca su modelo de inversión eficiente y low cost a los millennials. A partir de 3.000 euros y sin comisiones de gestión. En 9 meses la fintech catalana ha alcanzado un volumen negociado bajo gestión de 7 millones de euros y más de 3.000 personas ya conocen su perfil inversor. El concepto robo-advisor se consolida como alternativa a la inversión tradicional

Tras 9 meses de actividad, en los que ha alcanzado 7 millones de euros de volumen negociado bajo gestión y más de 3.000 perfiles registrados en su plataforma, inbestMe lanza su nueva Cuenta Joven inbestMe GO, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, a partir de 3.000 euros y sin comisiones de gestión hasta 5.000 euros y cumplir 26 años.

inbestMe está registrada como Agencia de Valores autorizada por la CNMV (nº 272) y opera como gestor automatizado de carteras de inversión basadas exclusivamente en ETFs o fondos indexados cotizados, los más eficientes del mercado. Se trata de un revolucionario modelo de Inversión Inteligente pionero en España, altamente eficiente, que maximiza la diversificación y personalización, y que opera con total transparencia e independencia.

Con la nueva cuenta inbestMe GO la compañía pretende facilitar la entrada de los jóvenes al campo de la inversión, contribuyendo a tomar conciencia de la importancia de disponer de una adecuada planificación financiera. Para el CEO de la compañía, Jordi Mercader, "Los robo-advisors se han consolidado como una alternativa a la inversión tradicional, por eso hemos querido dar un paso más para acercar la inversión eficiente y a bajo coste de nuestro modelo a los millennials, un sector de la población en el que hemos constatado un interés creciente por nuevas fórmulas de inversión fintech para obtener una mayor rentabilidad a bajo coste para sus ahorros y que, por su nivel medio de patrimonio, no pueden acceder al asesoramiento de inversión tradicional" afirma su CEO, Jordi Mercader.

La construcción de carteras de inversión bien diversificadas con instrumentos de gestión pasiva como los ETFs y con bajos costes de gestión beneficia claramente la rentabilidad y se muestra comparativamente muy superior a los resultados medios de la industria de los fondos de inversión: 5,9% en las carteras diversificadas gestionadas por inbestMe frente a 4,4% del benchmark mixto (50% fijo/50% variable) de los fondos internacionales (1), que en el caso de los fondos nacionales (2) se reduciría al 3%. En un análisis retrospectivo mediante backtests desde enero de 2015 hasta el 30 de noviembre de este año, la rentabilidad acumulada de las carteras de inbestMe alcanzaría el 17% de promedio, con rentabilidades acumuladas que oscilan entre 6,5% y 27,6%, dependiendo del perfil de riesgo elegido por el usuario.

ETFs: bajos costes, alta flexibilidad, transparencia, rentabilidad y liquidez Las carteras inbestMe están altamente diversificadas, constituidas por entre 10 y 12 ETFs, con visión mundial y sin límites geográficos. Con una óptima combinación de estos activos se construyen carteras altamente eficientes con un elevado ratio rentabilidad/riesgo, por las siguientes razones: 1) costes, que se sitúan en un promedio del 0.22%, muy inferiores a los fondos gestionados, 2) flexibilidad y disponibilidad, basada en una amplia oferta, que permiten invertir en cualquier región o clase de activo; 3) transparencia, pues se puede saber en todo momento dónde se está invirtiendo; 4) liquidez, ya que se pueden comprar y vender en los mercados donde cotizan; y 5) rentabilidad, pues con un ETF se garantiza más del 99,75% de la rentabilidad del índice.

La inversión a través de ETFs está creciendo a un ritmo anual del 20%, gestionando actualmente casi 4 billones de dólares en todo el mundo, de los cuales 621.000 millones en Europa (3). Su principal ventaja es que permite escoger cualquier clase de activo entre más de 1.500 diferentes opciones en Europa y casi 5.000 en el mundo, lo que permite construir carteras muy eficientes y diversificadas, afinando la rentabilidad y volatilidad esperada para ajustarse a cualquier objetivo y perfil inversor.

Sin comisiones ocultas y total transparencia en los costes El sector Fintech está ganando clientes en Europa y España de forma masiva debido a la creciente demanda de transparencia e independencia por parte de los usuarios y frente a las bajas rentabilidades de los productos bancarios. En este contexto, inbestMe se consolida como una alternativa a la inversión tradicional. Los bajos costes de inbestMe (hasta un 75% inferiores a los servicios tradicionales) y su alta diversificación están orientados a que el cliente pueda conseguir sus objetivos financieros, maximizando su rentabilidad y minimizando el riesgo.

La gestión de las carteras está totalmente delegada en inbestMe, que monitoriza su evolución periódicamente y las reajusta para mantener la óptima distribución de activos tras los movimientos del mercado, la reinversión de dividendos y aportaciones periódicas (opcionales). Están diseñadas como un traje a medida en base a 11 perfiles de riesgo y diferentes planes de servicios, pudiendo escoger diferentes estilos de inversión y múltiples parámetros de personalización.

La automatización de la gestión implica una importante reducción de costes que se traduce en una mejor rentabilidad para el cliente. Pero inbestMe es mucho más que un robo-advisor, ya que ofrece una variada gama de servicios que admiten la combinación de una gestión indexada y dinámica y cuenta con un comité inversor formado por profesionales de amplia experiencia en gestión de carteras.

inbestMe opera con total transparencia y sin comisiones ocultas ya que, al no comercializar productos propios ni estar vinculado a proveedores únicos, no cobra comisiones de terceras partes y la selección de activos se ejecuta con total independencia, a través de planes "todo incluido". "Nuestra misión es acercar a inversores y ahorradores las mejores estrategias de inversión para ayudarles a conseguir sus objetivos financieros, maximizando su rentabilidad y minimizando el riesgo. A través de una plataforma sencilla, fácil de usar y segura, el cliente, aún sin ser un experto en el ámbito financiero, cuenta no sólo con las ventajas que aporta la automatización sino además con la supervisión profesional de un equipo con amplia experiencia que procura por sus intereses y le liberan de la gestión y la toma de decisiones, que requieren un conocimiento específico. Y todo ello, con la voluntad y el compromiso de fomentar la cultura financiera", afirma Mercader.

NOTAS:

1 Renta fija agregada y renta variable MSCI World hasta noviembre

2 Datos de Inverco disponibles hasta octubre

2 www.etfgi.com

Más información: www.inbestme.com / Twitter / Facebook

