El control semanal a las cuentas de Carmena levanta dudas incluso a la Autoridad Fiscal

Si no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos gastamos el dinero.



No es que seamos eficientes, es que NO NOS GASTAMOS EL DINERO EN AQUELLO PARA LO QUE SE PRESUPUESTÓ.



Así está Madrid hecho una asquerosidad, con calles con la calzada descarnada, que necesitan asfaltado, etc., etc., etc.



Se entiende o es necesario explicarlo más?