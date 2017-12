330 43

Los ayuntamientos españoles tendrán un superávit del 0,6% en 2018, según la airef

19/12/2017 - 12:53

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que las corporaciones locales españolas cierren el ejercicio 2018 con un superávit presupuestario del 0,6% del PIB.

Así lo recoge el 'Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales' publicado este martes, en el que se explica que este resultado se consigue gracias a unos impuestos municipales de "gran potencia" recaudatoria y a unos "gastos contenidos" por la aplicación de la 'regla de gasto'.

Fuentes de la Airef destacaron que sobre este subsector de la Administración no se analiza si se puede cumplir o no el objetivo fijado (0% o estabilidad presupuestaria), ya que es algo que se está consiguiendo de manera "holgada" en los últimos ejercicios. De esta manera, el análisis se centra en determinar de cuánto será el superávit presupuestario del conjunto de las corporaciones locales españolas.

Desde el organismo subrayaron la "buena situación" en cuanto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y al objetivo de deuda pública de los ayuntamientos. El informe de la Airef analiza las 21 mayores corporaciones locales españolas y, aunque su balance es "positivo", su aportación al conjunto del superávit del subsector es menor.

Además, hay tres ayuntamientos que no cumplirían su objetivo en 2018 (Valencia, Murcia y Palma de Mallorca). Ello no quiere decir, aclaran desde la Airef, que vayan a tener déficit, sino que no tendrán el resultado que habían proyectado en su plan económico-financiero o de ajuste. Por su parte, en 2017 se aprecia riesgo de incumplimiento en los ayuntamientos de Barcelona, Valencia y Zaragoza, además de en la Diputación de Valencia.

Asimismo, ocho de estas 21 corporaciones podrían no cumplir este 2017 la 'regla de gasto', que limita el crecimiento que se puede realizar el gasto público. Se trata de Madrid, Valencia, Las Palmas, Bilbao, Córdoba, Gijón y los cabildos insulares de Tenerife y Mallorca.

En este análisis no se tiene en cuenta en nuevo Plan Económico Financiero (PEF) aprobado por el Ayuntamiento de Madrid y que ha tenido el visto bueno del Ministerio de Hacienda. "No lo conocemos", señalaron desde la Airef, para agregar que con las informaciones que se han publicado "no queda muy claro" si van a cumplir con la 'regla de gasto' o si el incumplimiento será menor.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Respecto a la situación concreta del Ayuntamiento de Barcelona, fuentes de la Airef señalaron que ante un riesgo "moderado" de incumplimiento, se le recomienda que "extreme el cuidado en su ejecución" presupuestaria y corrija actuaciones si hay posibilidad de desviación.

También se le pide al órgano de tutela que esté "vigilante". En principio el órgano de tutela es la comunidad autónoma, aunque en la actual coyuntura catalana es el Ministerio de Hacienda.

En todo caso, desde la Autoridad Fiscal descartaron que el Ayuntamiento de Ada Colau necesite control semanal como ha ocurrido en el de Madrid, ya que, entre otras cosas, "paga fenomenal a proveedores" y tiene un ratio bajo de deuda.

SITUACIÓN "COMPROMETIDA"

Por otra parte, la Airef ha detectado nueve corporaciones locales, al analizar poblaciones de más de 20.000 habitantes, que presentan una situación financiera "más comprometida".

Se trata de Parla, Alcorcón y Navalcarnero (las tres en Madrid), Jerez de la Frontera y La Línea de la Concepción (ambas en Cádiz), San Andrés de Rabanedo (León), Totana (Murcia), Gandía (Valencia) y Jaén. Todos ellos presentan un "problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas".

En este sentido, la Autoridad Fiscal recomienda al Ministerio de Hacienda que convoque y lidere una comisión de expertos, en la que participe la comunidad autónoma tuteladora, para analizar las causas por las cuales estos ayuntamientos tienen problemas de sostenibilidad y proponer las soluciones más adecuadas.

