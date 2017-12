330 43

Hacienda recaudará este año más de 200 millones por la Lotería de Navidad, según Gestha

19/12/2017 - 12:41

El Ministerio de Hacienda recaudará más de 200 millones de euros gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este viernes 22 de diciembre, casi seis millones más que en 2016, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En este sentido, los técnicos han explicado que el sorteo repartirá 2.380 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2016, en el caso de que se vendan todos los décimos agraciados. De esta forma, la recaudación del fisco este año será un 3% superior.

Según ha recordado Gestha, las personas agraciadas con el premio 'Gordo', que reparte 400.000 euros por décimo premiado, recibirán 320.500 euros, ya que Hacienda se quedará con los 79.500 euros restantes, correspondientes al gravamen del 20% que se aplica a los premios superiores a 2.500 euros desde el año 2013.

De la misma forma, los agraciados con el segundo premio --de 125.000 euros por décimo-- cederán 24.500 euros al fisco, y a los ganadores del tercer premio --50.000 euros por décimo--, se les retendrá un total de 9.500 euros.

Asimismo, los técnicos de Hacienda han indicado que se realiza directamente la retención al cobrar los premios. De esta manera, los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado con un gravamen especial que es exactamente del mismo importe que la retención descontada al cobrarlo, por lo que el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su declaración de la renta los posibles rendimientos que les genere, como los intereses bancarios.

Por otro lado, ha recalcado que como la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro, a los premiados no les afectará a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio.

Asimismo, ha apuntado que si el valor neto de los bienes individuales supera los 700.000 euros, los saldos bancarios o el derecho de cobro del premio a 31 de diciembre pueden determinar la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Patrimonio.

DÉCIMOS COMPARTIDOS

Por otra parte, Gestha ha advertido de que quienes compartan un premio superior a los 2.500 euros deberán ceder a Hacienda el 20% de su participación, "aunque sea inferior a esta cifra, pues el impuesto se exige al décimo, más allá de cómo y cuánto esté participado".

En cambio, aclara que si una persona a la que le toque un premio sustancial quiere regalar un 'pellizco' a familiares o amigos, engrosará las arcas públicas nuevamente, ya que el beneficiario de la donación deberá tributar el 'aguinaldo' recibido por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda han advertido del riesgo de revender décimos a personas o intermediarios interesados en blanquear dinero. "Los agraciados que lo hagan no podrán acreditar ante Hacienda el origen de estos fondos, lo que puede acabar con una inspección que exija, entre la deuda y la sanción, más del 70% del importe ganado, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que pudiera incurrir por cooperar en un delito de blanqueo de capitales", ha apostillado.

En este sentido, Gestha ha afirmado que el impuesto de Loterías dificulta el blanqueo al detectarse mejor el cobro repetitivo de premios por una misma persona, pero no acaba con esta práctica, puesto que los defraudadores pueden tratar de lavar importantes cantidades de dinero acaparando varios décimos premiados en una localidad y pagando una comisión sobre el importe neto del premio.

Respecto a las cestas de Navidad, regalos u otros obsequios vinculados con el número del Gordo, los técnicos de Hacienda han explicado que tributan como renta general en el IRPF, al tipo progresivo que corresponda en cada comunidad autónoma, ya que el valor debe sumarse al resto de rendimientos ordinarios percibidos durante el año a la hora de hacer la Declaración y podrá descontarse la retención o el ingreso a cuenta.

"Cualquier premio que supere los 300 euros obliga a practicar una retención del 19%, que debería ingresarse en Hacienda. Si el premio fuera en efectivo, como suele ocurrir en algunos concursos televisivos, el ganador tiene que recibir el dinero una vez descontada la retención. En cambio, cuando el premio sea en especie, el importe íntegro será la suma de la 'valoración' y el 'ingreso a cuenta", salvo que el importe de este último haya sido repercutido al receptor, sobre el que se aplica la retención.

