800 533

El PSOE asegura que la negociación de los presupuestos es "desalentadora"

Madrid, 19 dic (EFE).- La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reconocido hoy que la situación que tienen por delante para negociar los presupuestos junto a Ahora Madrid es "fuertemente desalentadora" después de que los socialistas madrileños votasen ayer contra el plan para cumplir con Hacienda.

"Tenemos algunas líneas rojas", ha añadido Causapié, quien ha explicado que su grupo, cuyo apoyo necesita el Gobierno de Manuela Carmena para sacar adelante las cuentas, tiene que "que valorar cómo afectan" los "recortes" contenidos en el plan económico financiero (PEF) validado ya por el Ministerio de Hacienda.

En opinión de Causapié, el nuevo delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, nombrado ayer por la alcaldesa tras destituir a Carlos Sánchez Mato, empieza "mal" al haber informado a través de una entrevista en la Cadena Ser y no convocando al propio PSOE-M de que ambos grupos se iban a reunir hoy para debatir el próximo presupuesto.

"Nos hemos enterado de que había una reunión a la que no hemos sido convocados, no se ha producido ningún encuentro", ha afirmado Causapié en una rueda de prensa, donde ha añadido que no saben si "el equipo de Gobierno tiene ya algo para trasladar" sobre las cuentas.

El PSOE-M no pone "fechas" a la aprobación de las cuentas y cree que "no es verdad" que habrá presupuestos aprobados en enero como el viernes de la semana pasada aseguró Manuela Carmena.

A lo largo de la legislatura el PSOE-M ha tenido "muchos puntos de inflexión" y ha "puesto condiciones" para aprobar las cuentas, pero en esta ocasión por el momento no ha habido "ninguna comunicación" por parte del Gobierno, ha subrayado Causapié.

En las negociaciones que ahora se abren con Ahora Madrid, los socialistas madrileños presentarán sus "líneas prioritarias, que tienen que ver con el mantenimiento de la política social" y con impulsar la economía madrileña a la que según Causapié, "estos recortes han afectado de manera muy grave y muy importante".

El PSOE-M se opuso ayer a un plan que supone la retirada de más de 500 millones de las cuentas del actual ejercicio y que prevé incumplir este año la regla de gasto en 100 millones de euros a cambio de acatar la limitación presupuestaria en 2018, lo que supondrá una reducción de las inversiones contenidas en los próximos presupuestos.

PUBLICIDAD